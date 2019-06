Ogni gioco di Final Fantasy 7 Remake includerà gli stessi contenuti di un titolo

Epic Games Store regalerà un gioco Ogni settimana per il resto del 2019 : Epic sta estendendo la promozione settimanale di giochi gratuiti fino alla fine dell'anno, riporta VG247.com.Epic ha annunciato che l'Epic Games Store offrirà un gioco gratuito ogni settimana per il resto dell'anno. Epic in precedenza regalava un titolo una volta ogni due settimane, ma da allora ha esteso l'offerta a uno alla settimana durante le promozioni estive.Sembra che questa mossa si sia rivelata popolare, perché ora sarà la norma per il ...

American Animals - un gioco tra verità e finzione che racconta sOgni e delusioni d’una generazione : “Questa non è una storia vera” afferma la didascalia in apertura di American Animals. E suona già come una dichiarazione di principio, piuttosto ironica anche, visto che la maggior parte dei film oggi dichiarano di ispirarsi a fatti realmente accaduti, come se questo desse una patente di nobiltà e veridicità al racconto. Ma affidabilità e veridicità non sono le preoccupazioni di American Animals, al contrario. Infatti subito dopo scorrono i ...

The Dreamcatcher è un gioco di avventura in prima persona basato sui sOgni e sull'inconscio umano : Huanlin Games, uno studio fondato nel 2016 e composto da due ex dipendenti di 2K Games China, è entrato nel mondo dei giochi con il suo primissimo titolo, The Dreamcatcher. In questo gioco di avventura in prima persona surreale e avvincente, il giocatore assume il ruolo di un giovane appena uscito dal college e pronto a iniziare la sua vita fino a quando una notte, dopo uno strano sogno, si sveglia per scoprire che i suoi sogni e la realtà in ...

Cyberpunk 2077 dalle mille facce - approcci adatti a Ogni situazione di gioco : Passa il tempo e sempre nuovi dettagli su Cyberpunk 2077 arrivano a chiarire la natura effettiva del titolo sviluppato da CD Project RED. A ogni tornata lo scenario si arricchisce di sfumature, permettendo agli utenti di aggiungere nuovi pezzi al puzzle che permetterà poi di avere una panoramica reale di quello che si andrà ad affrontare una volta avviato il gioco, dopo la sua uscita. Come riportato da Gamingbolt, in una recente intervista a ...

FOgnini sogna a Montecarlo : 'Mi gioco titolo più importante della carriera' : E' il primo italiano a raggiungere una finale in un Masters 1000 e si giocherà il titolo domenica alle 14.00 contro il serbo Dusan Lajovic , Diretta Sky Sport 1, , che ha sconfitto Medvedev. Fognini ...