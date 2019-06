Le antenne di Iliad incontrano nuovi problemi in Italia | questa volta a Lucca

Non sufficiente ancora la copertura Iliad - 307 antenne sono poche per la scadenza di giugno? : La qualità della copertura Iliad è destinata certo a migliorare con il tempo con l'accensione della rete proprietaria. Nella giornata di ieri si sono diffusi i nuovi dati relativi alla presenza di antenne del vettore sul nostro territorio, così come riportati dalla piattaforma LTE Italy. Questi ultimi lasciano spazio ad una riflessione approfondita e non del tutto positiva, nonostante le apparenze. Per la copertura Iliad ci sono attualmente ...