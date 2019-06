La Rai prepara la tv sovranista d' autunno | Setta | Cuccarini e Poletti sullo schermo

Ciclismo - la BahRain-Merida si prepara al Gp di Lugano : Vincenzo Nibali guida la formazione asiatica : Smaltita la delusione del Giro d’Italia, lo Squalo dello Stretto si prepara al Gp di Lugano in programma domenica in Svizzera Vincenzo Nibali torna in sella alla sua bici, il corridore messinese sarà di scena al Gp di Lugano in programma domenica in Svizzera. LaPresse Smaltita la delusione derivante dal secondo posto ottenuto al Giro d’Italia, vinto da Richard Carapaz, lo Squalo dello Stretto si prepara al Tour de France ...

Basket femminile - Italia sconfitta di misura dall’UcRaina nella prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

Domenica In si prepara a ospitare Massimo Giletti : il giornalista torna per la prima volta nel pomeriggio di RaiUno : “Quest’ultima puntata dell’Arena lascia aperto un futuro mio personale che, per correttezza, vi dico, non so dove mi porterà il prossimo anno”, con queste parole Massimo Giletti il 14 maggio 2017 salutava Rai1. Poi, qualche settimana dopo, il colpo di scena: l’esclusione de L’Arena dai palinsesti della prima rete del servizio pubblico, con il conseguente sbarco a La7 dove, da due stagioni, conduce Non è ...

Il tRailer di A Plague Tale Innocence ci prepara all’uscita del videogioco più intrigante di maggio 2019 : A Plague Tale Innocence si prepara finalmente al suo debutto sul mercato. Il nuovo videogioco firmato dai Talentuosi ragazzi di Asobo Studio è infatti atteso nei negozi domani, 14 maggio 2019, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. Un progetto che, nonostante la presenza di RAGE 2 sia di assoluto richiamo, va ad imporsi come quello più intrigante tra le release in poligoni e pixel del mese in corso. E che oggi, a 24 ore dal lancio, si ...

Preparate i popcorn - comincia la battaglia Raiola – De Laurentiis : Si apre di fatto una guerra tra le righe tra Mino Raiola e il Calcio Napoli, più propriamente con il presidente Aurelio De Laurentiis che da Madrid, come riporta il CorSport, ha tenuto a precisare sul presunto rinnovo di Insigne: “Non aspetta un incontro con me e nemmeno un rinnovo, al massimo un prolungamento. Se vuole rimanere con noi a vita allora ce lo dice e noi facciamo un’eventuale discussione su come tenerlo” Una differenza sottile, ...

Rinnovo Kean - la Juve prepara il piano “anti Raiola” : le cifre dell’ingaggio : Rinnovo Kean- Un’esplosione totale negli ultimi mesi di campionato, ma futuro ancora totalmente da scrivere. Moise Kean strizza l’occhio alla Juventus e si prepara a mettere nero su bianco il suo Rinnovo contrattuale con la Juventus. Il club bianconero potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per evitare spiacevoli sorprese con Mino Raiola, noto agente del giocatore. […] More