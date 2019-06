Inter | festa Curva Nord Sindaco Sala | si faccia a Milano | se garantisce

Inter - il sindaco Sala sulla festa della Curva nerazzurra : “Se il Viminale si prende la gestione dell’evento - concediamo lo spazio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala Interviene su Facebook in merito alla questione della festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter: “Prendiamo atto che, relativamente alla festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter ai Giardini Montanelli, il Ministro Salvini dice ‘Garantisco io’. Le nostre perplessità nascevano dalle prescrizioni della Pubblica Sicurezza rispetto alla chiusura parziale e al presidio ...

Lotito punta Alitalia : presentata manifestazione d’Interesse : Claudio Lotito prova a salire a bordo di Alitalia. Il presidente della Lazio, nonché patron a 50% della Salernitana e consigliere della Federcalcio, ha infatti formalizzato una proposta per Alitalia nella giornata di ieri. Risulta che una lettera – scrive ilsole24ore.com – Lotito l’ha effettivamente mandata a chi segue la procedura di cessione. E’ molto probabile […] L'articolo Lotito punta Alitalia: presentata ...

Inter - può partire la festa : calciatori scatenati negli spogliatoi [FOTO E VIDEO] : Col brivido, fino all’ultimo secondo, ma il traguardo è raggiunto. Pazza Inter, questa sera come tutta la stagione. Sudate le cosiddette “sette camicie” contro un grande Empoli, ma la qualificazione in Champions è in cassaforte, per il secondo anno di fila. Dopo una serata piena di emozioni, può scattare la festa per i nerazzurri, che si scatenano a fine gara dentro gli spogliatoi. Ecco foto e video direttamente dal ...

Inter-Empoli sold out - aperto anche il terzo anello : “festa o guerra” : Si avvicina la partita decisa per la stagione di Inter e Empoli, le due squadre sono alla ricerca di punti per la Champions League e la salvezza e non possono permettersi un passo falso per non complicare la corsa ai rispettivi obiettivi. Nel frattempo pubblico delle grandi occasioni a San Siro, venduti oltre 67mila biglietti, con il dato finale che potrebbe sfiorare i 70mila, in mattinata infatti è stato aperto anche il terzo anello ...

Cagliari. Capodanno 2019 : al via le manifestazioni di Interesse per l’organizzazione degli eventi : Il Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari intende individuare un soggetto al quale affidare il

Serie A – I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento : “domenica fuori i coglioni! Vi sosterremo - ma alla fine sarà festa o guerra” : I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento ai giocatori nerazzurri ed alla società: domenica in campo per la vittoria “Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i co…ni“. Inizia così la nota apparsa sul profilo Facebook dei tifosi interisti della curva nord di Milano in vista dell’ultima delicata sfida di campionato contro l’Empoli, match decisivo per le sorti Champions dei nerazzurri. ...

Chiara Ferragni - l’influencer affitta l’Intera Gardaland per il compleanno : pioggia di critiche dal web. Le immagini della festa : Per il suo 32esimo compleanno, Chiara Ferragni ha affittato l’intero parco di divertimenti di Gardaland, che per l’occasione ha camiato il nome in “ChiaraLand”. I video della festa della fashion blogger più famosa d’Italia sono finiti su Instagram, dove gli immancabili hater si sono scatenati nelle critiche. La coppia Ferragni-Fedez, bisogna dirlo, ha pubblicato sui social il video (professionale) della serata, che ...

Live Napoli-Inter 3-0 Anche Fabián alla festa del gol : Napoli e Inter ai affrontano alle ore 20.30, nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica, non hanno...

Ora Riace fa comodo al Viminale. Salvini condanna chi censura l'Intervento di Lucano alla Sapienza e il questore vieta la manifestazione di ... : Sale la tensione per il seminario del sindaco di Riace Mimmo Lucano , previsto lunedì alla facoltà di Lettere de La Sapienza di Roma. Ad accendere la miccia, i neofascisti di Forza Nuova, guidati da ...

Carige - saltato il piano Blackrock. Ritirata la manifestazione di Interesse | : Fra i fattori che avrebbero indotto il fondo al ripensamento, secondo quanto risulta al Secolo XIX, ci sarebbe il mancato supporto di un soggetto partner il cui ruolo sarebbe stato determinante nell’acquisizione della banca ligure

Ecco i tanti regali di TIM per la Festa della mamma - fra cui Internet gratis : TIM lancia una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza della Festa della mamma, che quest'anno si celebra domenica 12 maggio. L'articolo Ecco i tanti regali di TIM per la Festa della mamma, fra cui Internet gratis proviene da TuttoAndroid.

Carige - 'saltato' il piano Blackrock : ritirata la manifestazione di Interesse : ... in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia'. ...

Carige - è saltato il piano Blackrock : ritirata la manifestazione di Interesse : ... in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia'.

Carige - è saltato il piano Blackrock : ritirata la manifestazione di Interesse : Salta l’operazione di salvataggio di Carige da parte di Blackrock. Il fondo «ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse». Lo comunicano i commissari della banca....