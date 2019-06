Il M5s va alla battaglia sulla Rai e poi non sa più come uscirne

Il M5s è alla ricerca di alleati a Strasburgo e sul tavolo c'è ancora l'ipotesi Farage : Un accordo tra il M5S e il Brexit Party di Nigel Farage per la formazione di un gruppo parlamentare a Strasburgo continua a restare sul tavolo, anche se un'intesa ancora non risulta. È quanto trapela da fonti del Movimento a Bruxelles, mentre i pentastellati continuano la difficile ricerca di una 'famiglia' politica in Europa. l'ipotesi di tenere in vita l'Efdd, (il gruppo di Farage e dei Cinque Stelle nella legislatura che sta per concludersi) ...

Lega e M5s alla disperata ricerca di alleati europei

Il Pd alla conquista dei delusi M5s. Zingaretti - noi alternativa : Se il voto nei comuni ha lasciato delle "ferite", come sottolinea il segretario Nicola Zingaretti, queste vanno ricercate non tanto nei risultati in Emilia Romagna, quanto di quelli in citta' che potevano essere conquistate o riconquistate e in cui si e' fallito nel tentativo a causa degli strascichi della stagione precedente, caratterizzata da liti interne e vecchi rancori. L'esempio che viene portato in ambienti Pd a sostegno di questa tesi e' ...

Risultati comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5s vince a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

Ballottaggi elezioni comunali : Biella e Ferrara vanno alla Lega - M5s vince a Campobasso : Lo spoglio si è concluso e i risultati ci rivelano un'Italia un po' diversa rispetto a ieri, con le principali forze politiche costrette a fare i conti con alcuni storici cambiamenti: la città di Ferrara avrà un sindaco del centrodestra dopo ben 69 anni di sindaci di sinistra. A spuntarla al Ballottaggio col 56,8% dei voti è stato il candidato leghista Alan Fabbri.Il centrodestra è riuscito a vincere anche a Forlì, che dopo 50 ...

Il M5s di Roma chiede la chiusura di una pagina Facebook per un attacco alla sindaca Raggi : Maledizioni in attesa del "tuo decesso" sono state rivolte all'indirizzo della sindaca di Roma Virginia Raggi tramite la pagina Facebook 'Li Sanpietrini nun se toccano". Venerdì sera il profilo ha postato la foto di lavori appena conclusi sul manto stradale una via di Trastevere, dove per riempire la buca fatta sul lastricato in sampietrini - tipica pavimentazione del centro storico Romano fatta con blocchetti di leucitite - è stato usato del ...

Matteo Salvini piega Luigi Di Maio : "Lo trovo giusto". M5s cede alla Lega due pesantissime poltrone : "Se ci fosse necessità di una squadra più compatta e di una revisione del contratto io sono disponibile". Matteo Salvini esce allo scoperto sul rimpasto e mette con le spalle al muro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, intervenendo in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Leggi anche: Sarà rimpasto,

2 Giugno - Buffagni (M5s) contro Fico : “Sua polemica suicida - è un favore alla Lega” : Il sottosegretario agli Affari regionali ed esponente del M5S Stefano Buffagni è tornato sulla polemica innescata dal presidente della Camera Roberto Fico, in occasione del 2 Giugno: "Non l'avrei detto perché oltre a fare un favore suicida all'alleato credo che poi il 2 Giugno sia la festa degli italiani e non solo delle forze armate. Vorrei vedere ovunque il tricolore che sventola il prossimo anno".Continua a leggere

Torino - ecco come hanno votato i tuoi vicini. Il M5s lascia le periferie alla Lega - il ritorno del Pd : Le Europee a Torino segnano la fine della luna di miele tra i Cinquestelle e le periferie. Se ancora alle Politiche del marzo 2018 il Movimento qui rappresentato da Chiara Appendino poteva contare su qualche enclave di duri e puri, l’ultima tornata elettorale non lascia spazio ai dubbi: è la Lega il nuovo punto di riferimento di quei cittadini che ...

Procedura d'infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio : debito creato in passatoZingaretti : M5s vive nel Grande Fratello : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una Procedura d'infrazione ma non subito. Ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Giuseppe Conte ringrazia Lega e M5s per lo sblocca cantieri : crede ancora alla tenuta del governo? : Prove tecniche di pace armata sullo sblocca cantieri, dove dopo la rissa in CdM di lunedì sera, Lega e M5s hanno trovato un'intesa. Il decreto, insomma, prosegue. E direttamente da Hanoi, in Vietnam, arriva un commento sulla vicenda di Giuseppe Conte, il quale premette: "Cerco di mantenermi lucido e

Sblocca cantieri - non c’è intesa tra M5s e Lega : stop alla riunione a palazzo Chigi : Nessuna intesa sull’emendamento della Lega per fermare per due anni l’applicazione del codice per gli appalti. A quanto apprende l’Ansa, la riunione convocata a palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per trovare una mediazione si è interrotta a meno di un’ora dall’inizio per le divergenze sulla norma che modificherebbe l’articolo 1 del decreto Sblocca cantieri. Fonti di governo M5s presenti all’incontro riferiscono che la Lega “ha ...