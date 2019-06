Destiny 2 Anno 4 dipenderà dai giocatori | la particolare scelta di Bungie

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il secondodei contenuti di2 si appresta ad avviarsi verso la sua naturale conclusione, con lo sparatutto in salsa fantascientifica che, nel corso del prossimo mese di settembre, darà il via all'tre con l'attesa nuova espansione Shadowkeep. Sarà uncruciale per il titolo di, dal momento che l'esordio di Google Stadia vedrà proprio lo sparatutto divenire parte fondamentale del processo di diffusione della nuova piattaforma, visto e considerato il suo inserimento come titolo gratuito (assieme a tutte le espansioni, Shadowkeep compresa) nell'abbonamento mensile Stadia Pro. https://www.youtube.com/watch?v=xjVgKG465F8 Come riferito da Gamerant, chiari sono per ora i piani del team di sviluppo per l'tre di2, che vedrà l'avvento di una singola espansione contenutisticamente generosa, supportata poi nel corso dei dodici mesi successivi da ...

