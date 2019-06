Arredamento | tappeti protagonisti dentro e fuori casa

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Non solo semplici complementi d’arredo, ma veri e propri dettagli di design: come riportato da un articolo di Immobiliare.it, isono sempre piùdell’della, perfetti per regalare calore e personalità agli ambienti interni e agli spazi outdoor. Vediamo insieme le ultime tendenze per quanto riguarda forme, colori e materiali. Arredare con iLo stile nordico e minimalista si conferma uno dei più amati anche in Italia. Ma per rendere accogliente una stanza arredata in modo essenziale è importante giocare con i colori e i tessuti: ecco perché i, così come i cuscini e i copridivani, sono tornati in auge dopo un periodo di oblio. In commercio esistono modelli di ogni forma e tonalità, che si adattano a tutti gli ambienti: in salotto, dove il tappeto si presta a diventare una seduta alternativa per i bambini o durante le cene più informali, è ...

CasaideaStudio : Tappeti: dettagli d’arredo per dare colore agli ambienti Rettangolari, tondi o quadrati: la vita in casa si colora… - CasaideaStudio : Tappeti: dettagli d’arredo per dare colore agli ambienti Rettangolari, tondi o quadrati: la vita in casa si colora… - DOMUS_R_E : Tappeti: dettagli d’arredo per dare colore agli ambienti -