Accertamenti a Trastevere | due arresti e una denuncia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Roma – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Romanello storico quartiere romano. Nelle ultime ore i mirati controlli eseguiti durante la movida hanno permesso di arrestare 2 persone e dirne una. Nel corso di un controllo, un romano di 50 anni, domiciliato a Roma presso una comunita’ terapeutica, nullafacente e con precedenti, e’ stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma. In manette e’ finito anche un 19enne, disoccupato e con precedenti, in atto sottoposto al regime deglidomiciliari per reati violazioni alla normativa sugli stupefacenti, che a seguito della perquisizione domiciliare e’ stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish, gia’ suddivisa in dosi. Una cittadina bosniaca, di 38 anni, domiciliata presso il campo nomadi di Castel Romano, nullafacente ...

