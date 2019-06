A Hong Kong un milione di piccoli sfida il gigante Golia

Il sequestro di Hong Kong : A Hong Kong è calata la notte su scene di guerriglia urbana. Alle dieci di sera, l’autorità ospedaliera ha comunicato di aver ricoverato 72 feriti, due dei quali in gravi condizioni. Le grandi arterie di Central e Admiralty, che erano già state occupate nelle lunghe settimane del Movimento degli Omb

Hong Kong è la punta dell'iceberg I fronti interni che agitano la Cina : Sono passati 30 anni da Tiananmen e la Cina oggi è molto diversa da quella del 1989. Ma con le proteste di massa a Hong Kong Pechino è costretta a tornare a occuparsi dei fronti interni Segui su affaritaliani.it

Hong Kong - ultime notizie : cosa sta succedendo nell’ex colonia inglese? : Hong Kong, ultime notizie: cosa sta succedendo nell’ex colonia inglese? Decine di migliaia di persone stanno protestando da giorni ad Hong Kong contro una proposta di riforma della legge sull’estradizione. L’inizio del dibattimento sul tema era previsto nella giornata di oggi da parte del parlamento locale. In seguito è stato comunicato, a causa delle proteste, il rinvio della discussione ad un giorno non ancora specificato. ...

Le foto delle proteste che stanno mettendo in difficoltà il governo di Hong Kong : Da giorni migliaia di persone chiedono il ritiro di una norma che può rafforzare il controllo cinese sul dissenso politico, e qualcosa hanno già ottenuto

Hong Kong - polizia carica i manifestanti vicino al Parlamento. Rinviata discussione su legge estradizione : Migliaia di persone sono scese in strada a Hong Kong per manifestare contro un disegno di legge che consentirebbe l'estradizione verso la Cina. Questa mattina i manifestanti hanno bloccato le strade principali attorno agli edifici governativi di questa regione amministrativa speciale. La polizia di Hong Kong ha fatto uso dei lacrimogeni per respingere i manifestanti che provano ad avvicinarsi al palazzo del parlamento, riferiscono i media locali ...

Hong Kong - manifestanti sfondano cordone della polizia ed entrano nel Parlamento : la risposta col lancio di lacrimogeni : Da giorni a Hong Kong i cittadini sono scesi in strada in segno di protesta contro la legge, controversa, sulle estradizioni in Cina che l’assemblea legislativa avrebbe dovuto cominciare a esaminare oggi. Mentre le prime dimostrazioni si sono svolte senza incidenti, questo pomeriggio (ora locale) i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio legislativo. Nel video, il momento in cui riescono a forzare un cordone di ...

Hong Kong - aumenta la protesta : rinviato voto su legge per l’estradizione in Cina. Le autorità : “Disperdetevi pacificamente” : Sono centinaia di migliaia e non accennano a smobilitarsi. I cittadini di Hong Kong stanno assediando le strade intorno al Consiglio legislativo con l’obiettivo di bloccare il voto su un progetto di legge del governo locale per autorizzare le estradizioni verso la Cina continentale. Questa mattina, il segretario dell’assemblea ha detto che il voto è stato rinviato “a data da destinarsi” a causa delle contestazioni. ...

Nuove proteste a Hong Kong - i manifestanti assediano il Parlamento : A distanza di pochi giorni Hong Kong scende nuovamente in piazza per manifestare contro l’ultima, controversa, legge sull’estradazione forzata in Cina la cui discussione in Consiglio era prevista per oggi ma è stata rinviata viste le proteste. I manifestanti hanno bloccato le strade intorno al Parlamento paralizzando la città, e protestano contro la nuova normativa in quanto causerebbe una limitazione delle ...