Paradise Lost con Josh Hartnett | Bridget Regan e Nick Nolte per Specturm e Paramount

blogo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Titoli forti con attori importanti sono l'obiettivo di tutti i produttori per poter emergere nell'infinito mare globale della serialità di oggi. Ancor più se si tratta di operatori relativamente "giovani" ma con alle spalle gruppi consolidati.Questo è il caso della piattaforma di streaming Spectrum e del canaleNetwork (free in Italia, basic cable negli USA) che in coppia hanno ordinato(conosciuto in precedenza come Heaven of Hell), una serie mystery prodotta daTelevion e Anonymous Content. Un progetto quindi nato in collaborazione tra Charter Communications e Viacom che, se sarà confermata la linea didi portare le proprie produzioni originali sui suoi canali sparsi nel mondo, potremmo vedere in Italia suNetwork.conperpubblicato ...

zazoomblog : La nuova serie di Josh Hartnett dopo Penny Dreadful è Paradise Lost nel cast anche Bridget Regan - #nuova #serie… - GoingNewsGN : Josh Hartnett guida il cast della serie televisiva Paradise Lost Il ruolo a lui assegnato è quello di uno psichiatr… - movrnfvl : @jiminsway gaIn - paradise lost. jun hyoseong, find me?, gugudan, not your type. praticamente tutte le canzoni di h… -