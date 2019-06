Immigrazione | il disprezzo ‘radical chic’ verso noi poveri illusi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In questo Paese ormai è severamente vietato sognare una società nuova. Chi lo fa sbaglia e verrà prontamente bacchettato dai maestrini di turno sempre pronti ad insegnare come va e come deve andare il mondo. Quindi le donne e gli uomini, giovani e anziani, che martedì 11 giugno sono andati a Locri per stare vicini a Mimmo Lucano nel giorno della prima udienza del processo che lo vede coinvolto, sono dei. Rappresentanti di quella sinistra radical (con chic o senza) destinata per sempre a perdersi. Hanno bisogno di “feticci”, “santini” cui aggrapparsi, dicono con sprezzante sapienza i maestrini. E li bollano così, come deifessi, senza alcun rispetto per i loro pensieri, le emozioni, i sentimenti, le scelte di vita. E senza alcun rispetto per l’uomo Mimmo Lucano, per la sua vicenda umana, per quella utopia di giustizia, solidarietà e libertà che gli divora la ...

