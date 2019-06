Hong Kong.Media,polizia:in atto rivolta

I manifestanti che protestano contro la legge sull'estradizione in Cina,sono entrati nella sede del Parlamento die laantisommossa ha risposto con gas lacrimogeni e fumogeni all'interno dell'edificio. Lo riporta il South China Morning Post,secondo cui alcuni membri dell'assemblea forniscono fazzoletti e acqua agli intossicati. Il capo dellaha appena reso noto che gli scontri sono stati riclassificati come "":la dichiarazione avrà gravi implicazioni per tutti coloro che saranno arrestati.(Di mercoledì 12 giugno 2019)