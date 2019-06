Hitman 2 | Persona 5 e molti altri titoli PS4 protagonisti di una nuova ondata di sconti

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Che tu voglia girare il mondo nei panni di un abilissimo assassino o combattere nel ruolo di coloratiggi degli anime, troverai certamente qualcosa per te nelle promozioni del PlayStation Store di questa settimana.Risparmia fino al 70% suricchi d'azione come2, Dark Souls III, Jump Force,5 e tanto altro ancora fino al 26 giugno. per scoprire la lista completa deglie visita il PlayStation Store per maggiori informazioni. Di seguito potete trovare alcune delle offerte più interessanti:Cosa ne pensate di questi? Avete adocchiato qualcosa?Leggi altro...

