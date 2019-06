Halo 5 su xCloud ha una latenza praticamente impercettibile

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Lo streaming di5 tramiteè apparentemente "indistinguibile dal gameplay locale". Questa settimana, come riporta VG247, Xbox ha sfoggiato la sua nuova tecnologia di streamingall'E3. Il nuovo servizio di Microsoft consentirebbe di giocare a titoli Xbox sul vostro telefono, ovunque ci sia una connessione WiFi.Il sito Tech Ars Technica ha fatto alcuni test estemporanei sul palco e ha scoperto che lo streaming regge. Al posto della tecnologia di localizzazione della, Ars Technica ha utilizzato una fotocamera iPhone al rallentatore per stimare ladi input, ovvero il tempo che intercorreva tra lo schiacciare un pulsante e l'azione in corso. I test hanno misurato approssimativamente 16 fotogrammi (67 millisecondi) ditra il pulsante "A" e l'azione fatta da Master Chief.In sostanza il gioco suè impercettibilmente più lento di ...

