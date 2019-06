Giro del Delfinato 2019 | Chris Froome cade in ricognizione! Britannico in ospedale

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019)ha abbandonato ildel! Notizia incredibile a pochi minuti dal via della cronometro individuale, durante la ricognizione ilè caduto a terra e si è dovuto recare inper degli accertamenti. Il capitano del Team Ineos sembrava essere in ottime condizioni fisiche e nelle prime tre tappe aveva palesato una buona gamba ma oggi è arrivato il classico imprevisto alla vigilia della prova contro il tempo che fa da spartiacque alla tradizionale kermesse in terra transalpina.stava utilizzato ilcome evento di preparazione al Tour de France che scatterà tra meno di un mese ma ora la sua condizione è tutta da valutare, vedremo quale sarà il responso dei medici e se ci saranno intoppi nella corsa verso la Grande Boucle che il keniano bianco cercherà di vincere per la quinta volta in carriera. Team INEOS can confirm that...

Ettore_Rosato : Nessuna soluzione per #Alitalia nonostante i costi esorbitanti per i contribuenti. Di Maio non ha dubbi: ha imparat… - emenietti : Il video del contestatore picchiato a un comizio di Salvini, mentre Salvini lo prende in giro - SkyTG24 : Lavorano in nero e percepiscono il #RedditoDiCittadinanza: in #Sicilia, nel giro di un mese, il nucleo dei Carabini… -