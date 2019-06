Ferisce un ladro | condannato In Italia è meglio delinquere

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Angelo Scarano Scatta la condanna a 4 anni e 11 mesi per Onichini, il macellaio che sparò e ferì unalbanese che stava assaltando la sua casa con una banda Quattro anni e undici mesi. È questa la condanna confermata in Appello a Venezia per Walter Onichini, il macellaio di Legnaro (Padova) che era stato accusato di tentato omicidio per aver sparato a unche era entrato nella sua villetta nel luglio del 2013. Onichini, dopo aver sparato ale aver messo in fuga i suoi complici, aveva caricato il malvivente su un'auto per poi abbandonarlo a un chilometro dalla sua abitazione. Il procuratore generale, Giancarlo Buonocore aveva richiesto l'assoluzione di Onichini dalle accuse di tentato omicidio derubricando il reato a lesioni colpose. In questo modo la posizione dell'imputato si sarebbe attenuata. Decisione questa che era stata sostenuta anche dall'avvocato del ...

