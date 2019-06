Due arresti nel piceno per corruzione e rivelazione di atti di ufficio

Palermo : furti in ville a Mondello e Addaura - Due arresti : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Due uomini sono stati arrestati dalla polizia per aver commesso una serie di furti in alcune ville di Mondello e l'Addaura, a Palermo, tra marzo e maggio dello scorso anno. Gli uomini sarebbero responsabili di tre furti commessi il 31 marzo, l'11 e il 25 maggio. Uno de

CIA Due Mari Taranto plaude per gli arresti a Castellaneta dei ladri di rame da parte dei Carabinieri : Taranto. «Esprimiamo il nostro plauso ai Carabinieri per l’ultima brillante operazione che, nei territori di Castellaneta-Massafra-Palagiano, ha portato ad assicurare

Mafia Foggia - Due arresti per la faida del Gargano : “Sono stati loro a sparare al reggente del clan di Vieste” : Sono stati loro a spararare Marco Raduano, il reggente del clan di Vieste. Almeno secondo la procura antiMafia di Bari che ha chiesto e ottenuto l’arresto di due pregiudicati della stessa città in provincia di Foggia. Gli uomini della polizia e dei carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per i due uomini, ritenuti affiliati al clan di Girolamo Perna. Sono accusati del tentativo di omicidio del boss rivale ...

Vendevano carne non controllata di bestiame morto dopo il terremoto nel Centro Italia : Due arresti : I Carabinieri del NAS di Pescara, al termine di una articolata attività di indagine denominata “Sheep” afferente il settore degli animali da reddito, nella prima mattinata odierna hanno eseguito tre misure cautelari personali emesse del GIP del Tribunale di Teramo nei confronti del responsabile di uno stabilimento di macellazione della Provincia di Teramo e di un dipendente, entrambi ristretti al regime degli arresti domiciliari, e di un medico ...

Varese : nascondono 2 chili di hashish in auto - Due arresti : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Arrestati due cittadini stranieri per spaccio di stupefacenti e sequestrati due chili di hashish. E' il bilancio di un controllo messo a segno il 30 maggio scorso da due pattuglie della polizia Stradale di Busto Arsizio -Olgiate Olona, che hanno controllato una Bmw 320,

Molise - “abusi sessuali su Due ragazze di 14 anni” : arresti domiciliari per 59enne : Un uomo di 59 anni, residente in un paesino nel Basso Molise, è stato arrestato dai carabinieri di Larino con l’accusa di aver abusato sessualmente di due ragazze di 14 anni. Gli abusi alle minori riguardano il periodo tra giugno 2016 e il 2018. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di alcune minorenni che hanno detto di aver ricevuto attenzioni particolari da parte dell’uomo. I carabinieri hanno poi ricostruito la vicenda e ...

Cinque arresti a Milano per Due omicidi di 'ndrangheta : Cinque arresti a Milano per due omicidi di 'ndrangheta. Sono stati eseguiti dai carabinieri del Ros di Milano.

Milano : sorpresi con 1.500 pasticche ecstasy e ketamina - Due arresti : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Sono stati sorpresi con oltre 1.500 pasticche di ecstasy e quasi 300 grammi di ketamina. Due ragazzi di 18 e 21 anni, cittadini cinesi, sono stati arrestati dalla polizia a Milano. I due, fermati dagli agenti della squadra mobile e accusati di traffico e detenzione di s

Ragusa : quasi 100 chili di marijuana in un casolare abbandonato - Due arresti : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - quasi 100 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un casolare abbandonato al confine tra i comuni di Vittoria e Acate, in provincia di Ragusa. I militari sono arrivati alla droga seguendo un'auto di grossa cilindrata che, dopo aver imbocca

Napoli - immigrazione clandestina : sette arresti - nella 'banda' anche Due poliziotti : Ci sono anche due poliziotti, di cui uno ancora in servizio nell'ufficio immigrazione della Questura di Napoli, nell'indagine che nelle scorse ore ha portato a fermare sette persone, le quali sono accusate di aver favorito l'immigrazione clandestina. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, gli indagati avrebbero fatto parte di una vera e propria associazione a delinquere, che faceva entrare nel nostro Paese, in maniera illegale, i ...

Virus spia Exodus - Due arresti : “Carpite informazioni di centinaia di utenti” : Due persone sono state arrestate per l’inchiesta del software spia. Si tratta di un amministratore e un tecnico di una ditta informatica. Ad arrestarli il Ros, il Nucleo speciale tutela frodi tecnologiche della Guardia di Finanza e della Polizia Postale, coordinati dal pool cybercrime della procura di Napoli, coordinato dal procuratore Giovanni Melillo. L’inchiesta è quella sulla informatica Exodus, software spia utilizzato da forze ...

Napoli - inchiesta sul software spia : Due arresti : Realizzato per intercettare – legalmente – persone su richiesta della magistratura, il software avrebbe infettato illegalmente i telefoni di ignari cittadini

10.000 euro per non avere problemi : Due arresti per minacce ed estorsione a imprenditore : Roma – Nel corso della notte, a Roma e Monterotondo (Rm), i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Dda, nei confronti di due soggetti accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa a Roma tra il giugno e il novembre 2018. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ...

Software spia in Procure italiane : blitz a Napoli con Due arresti : Due arresti per il Software spia rinvenuto mesi fa dalla procura di Benevento e di Napoli. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alle 11 in Procura saranno ufficializzati i particolari...