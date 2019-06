Cosa prevedono i 18 articoli del decreto sicurezza approvato in Consiglio dei ministri

agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ulteriore stretta sulle Ong, più rigore nella gestione dell'ordine pubblico, assunzioni per la notifica di sentenze a carico di condannati ancora liberi, giro di vite sugli ultras calcistici. C'è questo e molto altro ancora nelbis,oggi daldeinella sua versione più volte limata dopo le polemiche che l'hanno fatto slittare al dopo europee ("habemus decretum", ha esordito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa seguita alla riunione). Diciotto glidel testo. Migranti Scompare il riferimento diretto alle attività di soccorso dei migranti, ma l'articolo 1 prevede che il ministro dell'Interno possa "limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e...

