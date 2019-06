Condono sulle cassette di sicurezza | Salvini rilancia la vecchia idea della Lega

Come Matteo Salvini vuole incassare con un Condono sulle cassette di sicurezza degli italiani : Tassa, patrimoniale o maxi- condono : cosa il governo voglia fare con le cassette di sicurezza è ancora poco chiaro. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini , ha prima parlato di imposta e poi di pace fiscale. Il M5s si dice contrario a qualunque ipotesi. Il Pd parla del rischio di "riciclaggio di Stato". Come stanno realmente le cose?Continua a leggere

Condono sulle cassette di sicurezza - ecco il piano Salvini : L'idea rilanciata dal vicepremier Matteo Salvini di far emergere il contante (e gli altri beni di valore) chiusi nelle cassette di sicurezza per destinarne gli importi recuperati all'economia reale non è una novità. Non lo è per il governo gialloverde né per gli esecutivi che lo hanno preceduto...