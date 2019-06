Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In queste settimane sono attivi vari concorsi pubblici per la professione dinido eall'. I bandi, con scadenza fra, sono stati pubblicati dal Comune di Milano per la professione die dal Comune di Padova per quanto riguarda il ruolo dinido eall'. Avviso pubblico pera Milano Il Comune di Milano ha emanato un avviso pubblici per l'individuazione di due psicologi, nell'ambito della progettazione e realizzazione di attività di promozione della salute mentale di 'Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)'. Tra i requisiti specifici è richiesto: Non essere dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Milano; Diploma di laurea in psicologia; Iscrizione all’Ordine professionale degli psicologi. Invio della domanda Per entrambi gli avvisi i candidati dovranno inviare il ...

lukescintu : Concorso psicologo, educatore asilo e insegnante all'infanzia: scadenze a giugno e luglio -