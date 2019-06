Come adeguarsi alla normativa GDPR?

romadailynews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Negli ultimi tempi, sono davvero tante le aziende italiane che si stanno muovendo, per, al nuovo Regolamento Europeo sulla privacy. Questo è particolarmente importante, perché bisogna assolutamente, a quelle che sono le nuove leggi e le aziende italiane, dovranno muoversi in autonomia, per riuscire in tutto questo. Le prime azioni che questa dovrà compiere è analizzare, i vari settori, in cui questa opera, con gli oggetti aziendali disponibili, che si riferiscono all’organigramma dell’azienda, le varie certificazioni che si possiedono e le varie tematiche di dati che vengono trattati. Questo permetterebbe di schematizzare, ogni tipo di documentazione, che abbia un impatto sul trattamento dei dati sensibili. Una volta raccolto tutto il materiale, ci si dovrà organizzare, pere decidere, se farsi aiutare da quella che è una ditta esterna,ad ...

dblue_it : Droni, il nuovo regolamento @EASA diventa legge: pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea le norme attuative del… - autonomia_op : @DiventandoJeeg @Giusepp74782070 @d_granuzzo e si è palpabile per strada nei negozi anche qui, la violenza sia verb… - filippettigroup : #PRIVACY: siete in regola? Il nuovo libro di Francesco Gradozzi che, in questa seconda edizione, vede tra gli autor… -