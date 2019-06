Avola | ucciso in pieno centro il 25enne Andrea Pace

blogo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Questa notte, tra l'11 e il 12 giugno 2019, i carabinieri dihanno ricevuto una segnalazione intorno alle 2:30: un uomo è statoincon colpi di arma da fuoco. La vittima è, di 25 anni.Quando i carabinieri sono arrivati sul posto della sparatoria hanno trovatoriverso per terra, sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma ormai non c'era più niente da fare. Il cadavere è stato portato all'ospedale Umberto I di Siracusa e nelle prossime ore sarà sottoposto ad autopsia.Intanto la Procura di Siracusa indaga a 360 gradi e per ora non esclude nessuna pista.inilé stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 09:36 di Wednesday 12 June 2019

