VIDEO – Gol Insigne – Tutti in piedi allo Stadium

VIDEO Italia-Bosnia 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Insigne pareggia Dzeko - Verratti segna la rete vittoria all’86’ : L’Italia ha sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-1 nel match valido per qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino dove hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva compiendo un passo in avanti importante verso la rassegna continentale. Dzeko ha portato in vantaggio i balcanici ma la nostra Nazionale si è data una scossa nella ripresa ed è riuscita a ribaltare il ...

VIDEO/ Toronto Golden State - 105-106 - : Curry - 'eravamo spalle al muro' - NBA finals - : VIDEO Toronto Golden State, 105-106,: gli highlights di gara 5 giocata questa notte alla ScotiaBank Arena. I Warriors si portano 2-3 nelle Nba finals 2019.

ITALIA ELIMINATA DAL VAR/ VIDEO - Mondiale Under 20 : gol annullato a Scamacca : Gol annullato a Scamacca nella semifinale del Mondiale Under 20 tra ITALIA e Ucraina: braccio largo dell'azzurro, ma è il Var ad eliminare gli azzurrini.

VIDEO Gol annullato a Scamacca ai Mondiali Under 20 : semirovesciata cosmica - il Var toglie il pareggio all’Italia per fallo dubbio : Farà discutere a lungo il gol annullato a Scamacca nella semifinale Italia-Ucraina dei Mondiali Under 20 di calcio 2019. L’azzurro ha stoppato in area e poi ha calciato in semirovesciata mettendo a segno una rete da urlo al 93′: sarebbe stata la rete del pareggio che avrebbe spedito l’incontro al supplementare. L’arbitro ha però chiesto il supporto del Var e, dopo aver visionato le immagini alla moviola, ha deciso di ...

VIDEO Nuova Zelanda-Olanda 0-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Le Oranje la spuntano in extremis : All’ultimo respiro! L’Olanda supera la Nuova Zelanda con il punteggio di 1-0 nel match valevole per il gruppo E dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Un incontro vibrante viste le tante occasioni create da ambo le parti, in cui entrambe le due formazioni hanno cercato in tutti i modi di superarsi. Sono state le tulipane di Sarina Wiegman, tuttavia, a spuntarla nei minuti di recupero grazie ad una rete di Jill Roord. Dopo tanti ...

VIDEO Canada-Camerun 1-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Le nordamericane passano di misura : Si apre con una vittoria di misura del Canada il Girone E dei Mondiali di calcio femminile: le nordamericane, grandi favorite in questo incontro d’esordio, si sbarazzano a fatica del Camerun, vincendo per 1-0 grazie ad uno stacco di testa di Buchanan al 45′. Andiamo a rivivere l’incontro con gli Highlights e la sintesi. VIDEO Highlights Canada-Camerun 1-0 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : le più belle azioni di gara-5 : Come in ogni notte di Finals, anche in gara-5 si è visto lo spettacolo di ciò che può accadere in incontri decisivi come questo, tra stoppate, passaggi difficili da credere se non fossero veri e triple di un’importanza capitale. I primi due posti della top 5 di stanotte vanno, per forza di cose, agli Splash Brothers: Steph Curry e Klay Thompson, capaci di far letteralmente risorgere dalle ceneri i Golden State Warriors e di portare a ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : l’infortunio di Kevin Durant in gara-5 : Quello che nessuno si augura, a 9 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, accade: Kevin Durant, rientrato e protagonista di una prestazione già commovente nel primo quarto, nel tentativo di partire contro Serge Ibaka, finisce a terra. L’infortunio, come confermerà più tardi il GM dei Golden State Warriors Bob Myers, non senza emozione, è molto serio: si tratta, infatti, del tendine d’Achille. Il livello della stima per ...

Diretta Toronto Golden State/ Streaming VIDEO e tv : match point Raptors - finale NBA - : Diretta Toronto Golden State Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca alla ScotiaBank Arena, gara-5 delle finali NBA 2019.

VIDEO Argentina-Giappone 0-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Primo pari della rassegna : Arriva il Primo pari dei Mondiali 2019 di calcio femminile: Argentina e Giappone, nella gara valida per la prima giornata del Girone D, non vanno oltre lo 0-0. Si è giocato i pratica ad una sola porta, con le nipponiche che hanno avuto tutte le migliori occasioni da gol, senza riuscire però a superare la Linea Maginot sudamericana. Highlights Argentina-Giappone 0-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

