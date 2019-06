Uber Copter | in arrivo il servizio taxi in elicottero

gqitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) In attesa dell'deivolanti diAir, l'app californiana prende il volo su New York con: ildiinche potrai prenotare direttamente dal tuo smartphone. A partire dal 9 luglio,offrirà corse intra l'aeroporto JFK e Manhattan, abbattendo i tempi di percorrenza ad un massimo di 30 minuti (20 per le procedure di imbarco e 8 minuti di volo effettivo) con un costo stimato a persona tra i 200 e i 250 dollari. Il lancio diarriva quasi tre anni dopo il lancio del progetto di auto volante: un piano ambizioso per offrire voli utilizzando una rete di aerei ultra-leggeri. Da allora, l'azienda ha continuato a offrire acrobazie di marketing uniche nel suo genere – come i passaggi inin occasione di fiere come il CES di Las Vegas - ma niente di strutturato che ti permettesse di ...

kscicciu : Uber Copter spiccherà il volo a New York - BlogNews_it : Nei cieli di New York decollano gli elicotteri di Uber Copter: il servizio attivo da luglio - linosegna : RT @nicomanetta1: Uber Copter: l'elicottero in ride sharing, in attesa del taxi volante - HDmotori #taxi #NoUber -