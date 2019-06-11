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Traffico Roma del 11-06-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 11-06-2019 ore 16 | 30 NOTIZIARIO Roma martedì 11 giugno 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO ...

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Traffico Roma del 11-06-2019 ore 16:30 (Di martedì 11 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma martedì 11 giugno 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA IN DIREZIONE PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO PONTINA. SEMPRE IN ESTERNA ALTRE CODE DALL’APPIA ALL’USCITA RomaNINA. PROBLEMI SULLA FLAMINIA, UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA PROVOCA CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN USCITA DAL CENTRO. CODE SULLA TANGENZIALE – PER UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO DA CORSO FRANCIA A VIA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. LAVORI E CARREGGIATA RIDOTTA SULLA VIA SALARIA: CI SONO CODE DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO. In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico ...
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