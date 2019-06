Spazio | ricerca ed esplorazione sottomarina | Samantha Cristoforetti comandante della

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019), astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, è ilmissione internazionale diedNeemo23 (NASA Extreme Environment Mission Operations)durata di 10 giorni (dal 10 al 20 giugno 2019), nell’Oceano Atlantico.è a capo di una squadra di 4 “acquanauti” che vive e lavora nell’unica stazione dial mondo, l’Aquarius reef base, un habitat che si trova 20 metri sott’acqua nei pressi di Key Largo, in Florida (Stati Uniti). L’ambiente è ideale per addestrare gli astronauti alle future missioni sulla Luna e su Marte, per simulare attività extraveicolari e condurre esperimenti dimarina sotto la guida del dipartimento di ScienzeFlorida International University. Oltre a ...

