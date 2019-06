Pace fiscale | record di cartelle rottamate | pari a 38 | 2 miliardi di euro Nel dl Crescita

La Pace fiscale piaceagli italiani : 12 - 9 milionile cartelle rottamate - valgono 38 miliardi : Oltre un milione e mezzo i contribuenti che hanno aderito. Lazio in pole position per le domande, poi Campania e Lombardia

Pace fiscale per Canone Rai non pagato al 2010 : come funziona la sanatoria : Pace fiscale per Canone Rai non pagato al 2010: come funziona la sanatoria Arriva una sanatoria, nel quadro dell’applicazione della cosiddetta Pace fiscale, per chi non ha pagato il Canone Rai dal 2000 al 2010; lo stralcio delle cartelle relativi agli arretrati grazie a una sentenza della Cassazione. Pace fiscale: cancellazione integrale del debito Non si sta parlando qui di una rottamazione o di una definizione agevolata dei debiti ...

Pace fiscale - tre condoni in scadenza ma è già corsa alle nuove sanatorie : Il 31 maggio è l’ultimo giorno per aderire alla definizione agevolata di verbali, liti pendenti ed errori formali. Ma il dibattito politico è proiettato sulla riapertura della rottamazione-ter e su un saldo e stralcio anche per le imprese...

Scadenze fiscali giugno 2019 : Tasi - Imu e Pace fiscale. Il calendario : Scadenze fiscali giugno 2019: Tasi, Imu e pace fiscale. Il calendario Quali sono le Scadenze fiscali di giugno 2019? Il giorno più intenso è sicuramente quello di lunedì 17 giugno, mentre le altre due date da tenere a mente sono giovedì 20 e martedì 25 giugno. Tra i principali adempimenti fiscali del mese spicca l’acconto Imu e Tasi, ma anche, per chi ha aderito, la pace fiscale, con la sua rottamazione ter delle cartelle. Andiamo quindi a ...

Pace fiscale : cosa rottamare entro oggi 31 maggio 2019 : oggi, 31 maggio 2019, scade il termine per beneficiare di alcune opportunità di Pace fiscale. Si tratta nello specifico di tre tipologie di definizione agevolata: irregolarità formali, processi verbali di contestazione, controversie tributarie. La stessa Agenzia delle entrate lo ha ricordato sul proprio portale web. La Pace fiscale, introdotta dal decreto legge n. 119 del 2018, comprende una serie di misure che consentono ai contribuenti di ...

Pace fiscale - la Lega ripropone il condono al 20% : La Lega, forte del risultato ottenuto alle elezioni europee, sta tirando fuori dalla bara quelle misure che nei mesi scorsi, complice la contrarietà del Movimento 5 Stelle, erano morte sul nascere. Al grido di "Pace fiscale", dopo il vertice odierno di Matteo Salvini col Ministro Tria, fonti della Lega hanno fatto sapere di essere intenzionate a riproporre il famoso condotto bocciato dall'ultima manovra.La misura, stando a quanto si è ...

Pace fiscale : in arrivo nuovo saldo e stralcio per le imprese : La Pace Fiscale potrebbe presto essere allargata anche alle imprese. L’esito delle votazioni europee, infatti, potrebbe aver innescato un cambiamento all’interno del Governo giallo – verde guidato da Giuseppe Conte derivato dai nuovi rapporti di forza tra la Lega di Matteo Salvini e il M5S. Di conseguenza, alcuni temi dell’agenda economica, molto cari al Carroccio, potrebbero ricevere un’accelerazione. Fra questi anche alcune modifiche alla flat ...

Pace fiscale : istruzioni per sanare le violazioni formali entro il 31 maggio : Occhio alla scadenza del 31 maggio per quanto riguarda la sanatoria degli errori formali. E’ questo infatti il termine ultimo per approfittare di questa opportunità. Giorni fa sono arrivati ancora chiarimenti in materia di Pace fiscale, nello specifico sulla sanatoria delle violazioni formali. L’Agenzia delle entrate ha diffuso lo scorso 15 maggio una circolare esplicativa, con le istruzioni per sanare le irregolarità formali in ...

«Conti pubblici - progressi insufficienti» Ecco la lettera Ue - 48 ore per rispondere Flat tax e Pace fiscale : il piano sulle tasse : Al governo italiano viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull’adozione del rapporto sul debito

