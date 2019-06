Meteo: allerta temporali e grandinate al nord, caldo sempre più intenso al sud (Di martedì 11 giugno 2019) Continua la fase di caldo africano che da alcuni giorni sta interessando l'Italia regalandoci giornate dal sapore tipicamente estivo. In queste ore però una fase di alta instabilità interessa le aree montuose del nordovest e del Trentino, con rovesci, temporali e grandinate che in alcuni casi si spingeranno fino in pianura. (Di martedì 11 giugno 2019) Continua la fase diafricano che da alcuni giorni sta interessando l'Italia regalandoci giornate dal sapore tipicamente estivo. In queste ore però una fase di alta instabilità interessa le aree montuose delovest e del Trentino, con rovesci,che in alcuni casi si spingeranno fino in pianura.

Non si ferma l'ondata di caldo di origine africana che da alcuni giorni sta interessando l'Italia regalandoci giornate dal sapore tipicamente estivo. In queste ore, infatti, grazie al tempo prevalentemente soleggiato, le temperature continueranno a crescere fino a toccare diffusamente i 35 gradi, specie nelle zone interne del sud. Da questa fase di bel tempo che, stando alle ultime previsioni meteo dovrebbe insistere per tutta la settimana, per alcuni giorni però saranno escluse le zone dell'estremo nord del Paese dove al contrario avremo improvvisi fenomeni temporaleschi anche di notevole intensità, che in alcuni casi si spingeranno anche fino in pianura. Ad essere interessato dal maltempo soprattutto il Nordovest e il Trentino Alto Adige, in particolare il nord del Piemonte e l’ovest della Lombardia. L'elevata instabilità di queste aree potrebbe interessare anche zone di pianura e dare vita anche a improvvise grandinate.