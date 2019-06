Ma che sta succedendo a Cisterna di Latina?

Le piante si stanno estinguendo 500 volte più velocemente di quanto dovrebbero : ecco perché : Le piante si stanno estinguendo rapidamente, 500 volte più velocemente di quanto previsto dalle leggi della natura, e la colpa, manco a dirlo, è tutta nostra che continuiamo a distruggere interi habitat. Gli scienziati ci mostrano cosa stiamo facendo alle piante e quali siano le zone più colpite da questa tragica scomparsa.Continua a leggere

che fare con i figli dei jihadisti arrestati in Iraq : I giudici iracheni si trovano di fronte a molti problemi giuridici nell’affrontare la questione. Leggi

Commissione Europea - confermato Valdis Dombrovskis : il rigorista che odia l'Italia : La nuova Europa continuerà ad odiare l'Italia. Una doccia gelida per il governo gialloverde, arrivata con la designazione da parte del governo lettone di Valdis Dombrovskis come commissario per la prossima Commissione Europea. La notizia è stata fatta trapelare dall'Agi. A stretto giro di posta è ar

Rovigo dà il benvenuto all'estate con la festa della 'Fabbrica dello Zucchero' : La Fabbrica dello Zucchero, la start up culturale di Rovigo che punta a innescare nuclei d'iniziativa creativa per un diverso modo di abitare lo spazio urbano, organizza la prossima domenica 16 giugno una festa di benvenuto all'estate che si svolgerà al Censer e che è intitolata Fuori Fabbrica. Notoriamente un tempo nell'attuale sede del Censer si trovava un grande zuccherificio e oggi essere e, soprattutto, sentirsi "fuori fabbrica" significa ...

Di nuovo bufera su Sara Affi Fella che ha mostrato il nuovo tatuaggio con un errore grammaticale! Leggi la replica dell’ex tronista : Ieri Sara Affi Fella ha pubblicato la foto del suo nuovo tatuaggio sulla schiena. Si tratta di una frase in inglese che purtroppo contiene un grosso errore grammaticale. Non appena le sue follower le... L'articolo Di nuovo bufera su Sara Affi Fella che ha mostrato il nuovo tatuaggio con un errore grammaticale! Leggi la replica dell’ex tronista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Inter - Conte : “Sono otto anni che non si lotta per il primo posto - qui per cambiare questa tendenza” : Aumentare le ambizioni dell’Inter. Questo l’obiettivo del neo tecnico nerazzurro Antonio Conte. L’allenatore pugliese ha rilasciato un’Intervista a Paolo Condò per GQ Italia, ecco le sue parole. “L’insieme dei risultati che ho ottenuto e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative. Marotta ha influito sulla scelta di venire qui? Ha aiutato, è ...

Gatto scuoiato e arrostito nel parcheggio della stazione : immagini shock riprese dai cittadini : I fatti sconcertanti alla stazione ferroviaria di Campoleone, ad Aprilia (Latina). La denuncia della Lav. Ai presenti che...

Non è l'Arena - Massimo Giletti "ha deciso" : resta a La7 - cerca quella libertà che in Rai non esiste : Massimo Giletti resta a La7 con il suo Non è l'Arena o se ne torna in Rai? Ormai è il tormentone di telemercato delle ultime settimane, un giallo che appassiona gli addetti ai lavori. E non solo. Le ultime indiscrezioni? Secondo TvBlog, Giletti resta da Urbano Cairo. Il giornalista piemontese avreb

Matteo Salvini insultato dal sindaco Pd Luciana Garbuglia : "Meglio un putt*** che un ladro razzista" : Matteo Salvini "vanta" una lunga lista di insulti con il quale viene colpito dagli oppositori. Questa volta è il sindaco del Pd di San Mauro Pascoli (Emilia Romagna), Luciana Garbuglia, ad attaccarlo: "Meglio un putt*** che un ladro razzista". Il ministro dell'Interno non ha replicato a simile "prod

Best Summer Song Ever : vota le canzoni che ti hanno fatto scatenare durante le estati degli ultimi 10 anni : Da Danza Kuduro a Roma - Bangkok The post Best Summer Song Ever: vota le canzoni che ti hanno fatto scatenare durante le estati degli ultimi 10 anni appeared first on News Mtv Italia.

Quando è stata l’ultima volta che ti sei lasciato andare? : Se dovessimo stilare una lista dei momenti più divertenti, più emozionanti, o addirittura più «folli» della nostra vita ci accorgeremmo che avrebbero tutti un aspetto in comune. Ovvero, l’essere frutto della parte più autentica di noi. Quella che si lascia andare totalmente per vivere ogni esperienza a 360 gradi o che molla la presa lasciando prevalere lo spirito più giocoso della propria personalità. Senza costrizioni o inibizioni. Un po’ come ...

Pakistan. Umiliata e torturata perché trans : le rasano i capelli e le portano via migliaia di euro : Shakeela ha 27 anni e lavora come ballerina in un locale della provincia settentrionale di Khyber Pakhtunkhwa, dove già 64 persone transgender sarebbero state uccise dal 2015, prese di mira da bande criminali che estorcono loro soldi "per la protezione".

Cyberpunk 2077 subito in testa nelle classifiche di Steam e GOG : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti di questo E3 2019, con la presenza di Keanu Reeves sul palco di Microsoft che ha fatto letteralmente impazzire i fan.Il gioco, non è una novità, è molto atteso e, dopo l'annuncio della data di uscita e della disponibilità dei pre-order, i fan non hanno perso tempo, a quanto pare.Infatti, Cyberpunk 2077 risulta già in cima alle classifiche degli store di Steam e GOG, come conferma Marcin Momot, ...