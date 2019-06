Juno film stasera in tv 11 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di martedì 11 giugno 2019)è ilin tv martedì 112019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 4 aprile 2008GENERE: Commedia, DrammaticoANNO: 2007REGIA: Jason Reitman: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Olivia Thirlby, J.K. Simmons, Allison Janney, Rainn WilsonDURATA: 92 Minutiin tv:L’adolescenteMacGuff, sedici anni e tanti sogni nel cassetto, trascorre qualche ora di passione con il suo migliore amico Paulie. Si tratta solo di una volta, ma tanto basta perché la ragazza rimanga incinta. Accantonata l’iniziale idea di un aborto,, con l’appoggio di Paulie, della sua amica Leah e dei suoi genitori, coppia ...