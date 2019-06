Guardiola-Juve i tifosi sperano ancora | intanto su Twitter impazza il SarriDay

Calciomercato Juve - Gennarelli : 'Guardiola prima opzione di Agnelli - l'accordo è totale' : La Juventus non ha ancora annunciato chi sarà il suo prossimo allenatore. Massimiliano Allegri ha terminato il suo 'viaggio' con il club bianconero quasi un mese fa, ma dalle parti di Torino tutto tace. Al momento, il tecnico più vicino alla Juventus sembra essere Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea. L'allenatore toscano avrebbe già dato il suo assenso a tornare in Italia, ma Roman Abramovich non sarebbe così ...

Guardiola allenatore Juventus/ "Agnelli sta provando a liberarlo dal Manchester City" : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Si parla di Sarri, ma c'è chi rivela che Agnelli sta provando a prenderlo dal Manchester City.

Bocca (repubblica) : Sarri non firma - e se alla Juve arrivasse Guardiola? : E arriva anche il Tweet di Fabrizio Bocca che sul finire del tanto atteso #SarriDay si pone la domanda che quasi tutti i tifosi Juventini si fanno Ma allora nemmeno oggi è “#oggièilgiornodiSarri? Ma allora non è che Guardiola…? #Juventus #calciomercato pic.twitter.com/FpNFMn81FZ — Fabrizio Bocca (@fabrizioBocca1) 10 giugno 2019 Anche lui, come Federico Gennarelli di Radio Sportiva, si domanda, implicitamente, se per caso la ...

Gennarelli (Radio Sportiva) : accordo Guardiola-Juve c’è da tempo - ma il City si è messo di traverso : Nel lunedì che da tutti è stato definito il #SarriDay Federico Gennarelli, giornalista di Radio Sportiva è tornato a parlare di Guardiola. Una pista che oramai sembra per moltissimi superata dal momento che si attenderebbe solo il via libera del Chelsea per chiudere l’affare Sarri alla Juve. Con due tweet il giornalista invece parla di possibili sorprese ancora nascoste dalla Juve. Parla della sue fonti che con sicurezza confermano che il ...

Gennarelli : 'Guardiola è ancora il primo nome per la Juventus' : La Juventus non ha ancora risolto il rebus legato al nuovo allenatore. Molti media danno Maurizio Sarri come favorito per sostituire Massimiliano Allegri, ma i bianconeri starebbero ancora aspettando il via libera del Chelsea per lasciar partire il tecnico toscano. Dunque forse non resta che attendere le prossime ore per capire come evolverà la vicenda. Intanto, in attesa che si risolva la questione magari con l'arrivo di un comunicato ...

Guardiola allenatore Juventus/ "Il Manchester City sta provando a impedire l'addio" : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Non è Maurizio Sarri ma Pep la prima opzione della Juve per il dopo Allegri, ma il Manchester City fa muro.

Guardiola allenatore Juventus?/ Paganini : City in agitazione e allo Stadium spunta... : Guardiola alla Juventus, nuovo allenatore? Nonostante le voci su Sarri, per Paganini il Manchester City teme di perdere Pep.

Guardiola NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS?/ Zazzaroni è una furia sui social : GUARDIOLA sarà il NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS? Le ultime indiscrezioni spingono verso la direzione opposta: il commento di Zazzaroni

Zazzaroni su Twitter attacca quelli che avevano insultato per aver smentito Guardiola alla Juve : Ivan Zazzaroni interrompe il suo silenzio su Twitter, che durava dal 23 maggio, per gongolare contro quanti lo avevano insultato perché aveva smentito Guardiola alla Juve Interrompo inevitabilmente – ma solo per l’occasione – il silenzio per salutare le centinaia di tuittaroli e instagrammer “informatissimi” che mi han riempito di offese sulla cazzata di #Guardiola alla Juve che smontai a metà maggio. Non li mando ...

Juventus - vertice decisivo per Sarri Ma la quota di Guardiola scende : vertice decisivo per il futuro di Maurizio Sarri in ottica Juventus. Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, e Fali Ramadani, rappresentante dell'allenatore... Segui su affaritaliani.it

Guardiola allenatore Juventus?/ Pep giura amore al Manchester City : 'Uno di voi' : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Dopo le dichiarazioni di ieri del tecnico catalano, il sogno sembra davvero sfumato

Esteban (AS) : 'Guardiola lo vedo sempre più vicino alla Juve' : E' oramai uno dei tormentoni principali di calciomercato da un mese a questa parte, soprattutto dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: si parla ovviamente del prossimo tecnico bianconero, che potrebbe essere ufficializzato la settimana prossima. Tutte le indiscrezioni, o comunque la maggior parte, sembrano portare alla scelta di Maurizio Sarri, che a breve dovrebbe liberarsi dal Chelsea. Ci sono però alcuni ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Dubbi dei tifosi sulle parole di Pep... : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Il tecnico catalano esce allo scoperto: "Non c'è posto migliore che allenare in Premier"

Le notizie del giorno – Morti due calciatori in un incidente - le parole di Guardiola sulla Juventus - il filmino all’arbitro donna : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. calciatori Morti IN UN incidente – E’ un giorno triste per il mondo del calcio, un brutto incidente nelle ultime ore ha spezzato la vita di due calciatori ed in più un altro è in gravissime condizioni. Scontro frontale tra un’auto ed un camion avvenuto nel tratto cervese della statale 16, ...