GF 16 | vince Martina con la sua semplicità

(Di martedì 11 giugno 2019) La sedicesima edizione del Grande Fratello è terminata ieri sera con la vittoria diNasoni. La ragazza ha conquistato tutti con la sua spontaneità e ha battuto Enrico in finalissima. Chi è la vincitrice del Grande Fratello 16Nasoni è stata soprannominata "La ragazza dal cuore di latta" perché ha ispirato Irama che ha voluto dedicare a lei la canzone che ha portato a Sanremo. Quando aveva 12 anni, infatti, ha dovuto sottoporsi a un intervento per installare un impianto pacemaker a causa della sua patologia cardiaca congenita. Questa esperienza è stata molto difficile per lei, ma l'ha resa anche molto forte.adesso fa la modella e ha colpito il pubblico soprattutto per la sua simpatia e genuinità. All'interno della casa si è innamorata di Daniele, ma tra i due non è nata una vera e propria relazione. Il ragazzo, molto tormentato da un passato che non ha mai voluto ...

GrandeFratello : MARTINA VINCE LA SEDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF16 - trash_italiano : ?? Martina Nasoni vince il #GF16 ?? - LaStampa : Grande Fratello, vince Martina Nasoni -