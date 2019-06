Esami di maturità | 8 studenti su 10 pronti a copiare tra metodi vecchi e innovativi

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) La Maturità 2019 sta ufficialmente per fare il suo debutto, ormai è questione di giorni. Anche l’ultima campanella dell’anno scolastico è suonata - almeno nella maggior parte degli istituti - e i maturandi si stanno chiudendo in casa per studiare e prepararsi. E, perché no, anche per organizzare la loro strategia in vista delle due prove scritte. Infatti, coloro che si sono dichiarati colpevoli di volerall’esame, ancor prima dell’inizio dell’esame, sono il 20% degliintervistati da noi di Skuola.net con una web survey che ha intercettato circa 1.200 maturandi. Ci sarà, forse, lo zampino delle nuove prove d’esame? Saranno state proprio loro il motivo che spinge così tanti ragazzi a preparare bigliettini su bigliettini?Non più di tanto. Perché quello dei copioni è un ...

