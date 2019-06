Elif Elmas nel mirino del Napoli | ma bisogna snellire prima l’organico

ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Ilha nelil giovane talento macedone. Il 19enne di proprietà del Fenerbahce ha un profilo in linea con il target di De Laurentiis, scrive Repubblica. L’intenzione di portarlo asi fa sempre più forte e il club lavora per portare a termine l’affare. Suc’è anche l’interessamento della Fiorentina. Il Fenerbahce lo valuta 18 milioni ma per Giuntoli la cifra è troppo alta. Per questa trattativa, come per le altre,peròl’organico in modo da realizzare le cessionidi comprare altri giocatori. L'articoloneldel, mal’organico ilsta.

