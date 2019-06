E3 2019 | Bleeding Edge - prova

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Tutti quelli che si aspettavano un nuovo action con una forte componente narrativa sono rimasti un po' spiazzati dall'annuncio di. La nuova produzione di Ninja Theory, infatti, sembra essere piuttosto lontana da quanto lo sviluppatore inglese ha fatto finora.Coloro che hanno subito gridato allo scandalo, accusando Microsoft di aver stravolto il DNA dello studio, dovrebbero però ricredersi. Non ci troviamo di fronte ad un nuovo Sunset Overdrive, forse. Infatti non solosembra essere divertente da giocare, ma apparentemente era in produzione da tempo e solo la libertà creativa e la stabilità economica concesse dal colosso di Redmond hanno permesso ai creatori di Hellblade, Enslaved e DMC di portare a compimento la loro visione.Una visione che, non lo nascondiamo, è molto simile ad Overwatch. Lo stile molto marcato dei vari protagonisti, la vocazione al gioco di ...

