Auto si schianta contro un tir in autostrada | morti due giovani genitori | salvo il bimbo

Incidente Brenzone sul Garda - Auto si schianta contro muretto : morti un bimbo di 2 anni e la zia : Tragedia a Brenzone sul Garda, in provincia di Verona, dove nella serata di ieri si è verificato un Incidente in via Zanardelli in seguito al quale hanno perso la vita un bimbo di quasi 2 anni e la zia di 26. L'auto su cui viaggiavano, guidata dalla mamma del piccolo, è uscita di strada per cause ancora in via di accertamento andandosi a schiantare contro un muretto.

Pavia : picchia la fidanza e fugge in Auto ma si schianta - grave 40enne : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Ha picchiato la compagna mentre erano in auto, l'ha abbandonata sulla tangenziale Voghera-Casteggio, in provincia di Pavia, ed è ripartito. Ma pochi chilometri dopo si è schiantato contro il guardrail ed è rimasto gravemente ferito. E' successo ieri pomeriggio, quando u

Cosenza - coppia di fidanzati in moto si schianta contro Auto : lei muore - lui è gravissimo : Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di una giovane donna di 33 anni ed il ferimento del suo fidanzato. Entrambi stavano viaggiando a bordo di una moto, quando per cause ancora da accertare, si sono andati a schiantare frontalmente contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre lui è stato trasportato d'urgenza in ...

Modena - si schiantano in Autostrada mentre vanno a una festa : deceduti : "Ci aspetta la droga e il resto": il video, ancora sulla pagina Facebook di Fausto Dal Moro, parrucchiere di 36 anni, originario di Padova, è impressionante perché poco dopo quella diretta lui e l'amico sono morti. Dal Moro viaggiava su una Bmw 320 di proprietà di Luigi Visconti, operatore sociosanitario di 39 anni, originario di Napoli, che la guidava. Entrambi residenti a Reggio Emilia, sabato notte percorrevano il tratto dell'autostrada A1 ...

Dramma sull’Autostrada A1 a Modena : Auto sbanda e si schianta - due morti : Il Drammatico incidente stradale la notte scorsa nel tratto emiliano dell'A1 tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud, all'altezza di Saliceta San Giuliano, in direzione di Bologna. Inutili i successivi soccorsi per le due vittime. Si tratta di due uomini di 35 e 39 anni che viaggiavano sulla stessa vettura.

Si schianta con l’Auto contro un albero e muore : Shannon - 17 anni - stava inviando sms al fidanzato : La teenager inglese aveva appena superato l'esame di guida quando è finita fuori strada a Tasburgh, nel Norfolk, lo scorso ottobre. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. La giovane stava messaggiando col suo ragazzo, come evidenziato dagli screenshot mostrati anche in tribunale.Continua a leggere

Roberto Silva - muore il proprietario di Chanteclair e Quasar : si è schiantato contro un’Auto durante una gara ciclistica : Roberto Silva, 53enne imprenditore proprietario dei marchi Chanteclair e Quasar, è morto dopo essersi schiantato contro un’auto mentre partecipava ad una gara ciclistica. L’uomo è deceduto la sera di martedì 14 maggio all’ospedale Cisanello di Pisa, 48 ore dopo l’incidente avuto durante la gara di biciclette Granfondo della Versilia. Televisione Domenica In ...

Auto della polizia si schianta - esultano e insultano su Facebook : ora sono nei guai : La Segreteria provinciale Sap di Cagliari, attraverso il Segretario Provinciale Luca Agati, ha querelato gli Autori dei...

Corridonia - Auto si schianta contro un albero e prende fuoco : 46enne muore carbonizzato : Incidente mortale a Corridonia, in provincia di Macerata: Massimo Verdini, 46 anni, era a bordo della sua auto quando ne ha perso il controllo dopo una curva e si è schiantato contro un pino. La vettura ha poi preso fuoco e lui è rimasto carbonizzato. Inutili si sono rivelati i soccorsi: è morto sul colpo.Continua a leggere

Perugia - terrore in strada : Auto investe pedoni davanti al Lilli e si schianta a Sant'Anna : Perugia - Attimi di terrore poco prima delle 17 di lunedì davanti all'ex cinema Lilli, nelle immediate vicinanze del centro storico: un'auto ha perso il controllo finendo contro un pedone, ma si parla ...

Dramma a Marsala - si schianta contro Auto mentre fa kitesurf : muore turista : Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima, che si stava preparando per entrare in acqua, sarebbe stata sbalzata via improvvisamente da una violenta e inattesa folata di vento andandosi a schiantare sfortunatamente contro un'auto parcheggiata poco lontano dalla spiaggia. Per l'uomo inutili i successivi soccorsi.Continua a leggere

Taormina - perde il controllo dell’Auto e si schianta contro il muro della galleria : morto : Incidente mortale sull'autostrada A18 Messina-Catania: Francesco Tidona, 53 anni, originario di Scicli, ha perso il controllo della sua auto per cause in via di accertamento e si è schiantato contro il muro di una galleria all'altezza dello svincolo con Taormina. È morto sul colpo. Disagi anche al traffico.Continua a leggere

Roma - incidente in via Casalina : betoniera contromano si schianta su 20 Auto : Brutto incidente in via Casilina a Roma . Una betoniera contRomano si è schiantata contro circa venti auto e alcuni pedoni prima di fermare la sua folle corsa sui vecchi binari del tram. Al momento, ...

Sassari - perde il controllo dell’Alfa Romeo e si schianta contro un’altra Auto : morta una donna : Una donna di settantasette anni è morta in un scontro frontale avvenuto in tarda mattinata a Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda. La pensionata era alla guida di una Alfa Romeo e, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della vettura e si è scontrata frontalmente con un'altra auto che procedeva nella corsia opposta.