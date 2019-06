E3 2019 | Tutti gli annunci e Gameplay Trailer di Microsoft

Atletica - Campionati Italiani Juniores/Promesse 2019 : tutti i risultati. Chiara Gherardi in luce nell’ultima giornata : A Rieti si sono conclusi i Campionati Italiani Juniores e Promesse 2019 di Atletica leggera. L’ultima giornata è stata impreziosita dalla prestazione di Chiara Gherardi, 17enne che ha corso i 200 metri in 23.45 (seconda prestazione italiana di sempre per una under 23). Da annotare la prova di Mattia Donola sui 200 metri (21.01) e la vittoria di Tobia Bocchi nel triplo (16.43) mentre Marta Zenoni festeggia sui 1500 metri (3:48.35) e Carmelo ...

E3 2019 : Lego Star Wars : The Skywalker Saga includerà tutti e 9 i film della saga in un'unica avventura : Durante la conferenza di Microsoft all'E3 abbiamo potuto dare uno primo sguardo su Lego Star Wars: The Skywalker saga, il nuovo titolo di TT Games.Come riporta Gamespot, nel breve trailer vengono mostrati alcuni volti dei personaggi più popolari della serie, come i combattenti TIE che inseguono il Millennium Falcon, Darth Maul e Kylo Ren che duellano con Rey.Il titolo sarà disponibile su PC ed Xbox One a partire dal 2020: tutti e 9 i film della ...

Canottaggio - Campionati italiani Varese 2019 : tutti i podi delle categorie senior e pesi leggeri : Si sono disputati a Varese i Campionati italiani di Canottaggio: di seguito tutti i podi delle categorie senior e pesi leggeri. senior Nell’otto femminile vincono Elisa Mondelli, Marta Barelli, Claudia Cabula, Ludovica Braglia, Sofia Ambrosini, Arianna Passini, Nadine Amma Elizabeth Agyemang-Heard e Claudia Bernasconi (Camillo Corti timoniere), che battono Valentina Gallo, Veronica Bumbaca, Eleonora Carpino, Arianna Mazzoni, Morena Perino, ...

Gf 2019 - Daniele confessa a tutti la promessa fatta a Gennaro prima del reality : Grande Fratello 2019, Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro amici prima del reality Come forse saprete, Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro, due dei concorrenti più chiacchierati di quest’edizione altrettanto discussa, erano amici ancor prima di entrare nella Casa del Grande Fratello 2019. A ribadirlo è stato proprio Daniele ai suoi compagni durante il gioco […] L'articolo Gf 2019, Daniele confessa a tutti la promessa fatta a Gennaro prima ...

Le novità di EA Play 2019 : tutti gli annunci e i trailer dalla conferenza E3 di Electronic Arts : L'E3 di quest'anno è iniziato nel segno di EA Play 2019. La conferenza del colosso Electronic Arts ha infatti aperto le danze poligonali della fiera videoludica più attesa dell'anno, sia dalla stampa che dai semplici appassionati. Una conferenza che, come da tradizione, ha messo sul piatto tutta una serie di annunci dedicati a un po' tutti i palati geek, per titoli che approderanno sul mercato - tra personal computer e console di ultima ...

VIDEO GP Canada F1 2019 - prove libere 3 : highlights e sintesi. Ferrari davanti a tutti - uno-due Vettel-Leclerc : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di 139 millesimi, dominio nelle Ferrari nell’ultima sessione che precede le qualifiche sul circuito di Montreal: il quattro volte Campione del Mondo e il monegasco sembrano essere i favoriti per la conquista della pole position ma dovranno sempre fare i conti con le ...

Stasera in tv - tutti i film e i programmi in onda l'8 giugno 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Pentathlon moderno - Europei junior Drzonkow 2019 : tutti in finale i quattro azzurrini! : Si sono disputate oggi a Drzonkow, in Polonia, le qualificazioni maschili valide per gli Europei junior di Pentathlon moderno: l’Italia, che schierava Matteo Cicinelli, Stefano Frezza, Riccardo Agazzotti e Giorgio Malan, ha portato tutti i quattro azzurrini alla finale di domenica, che sarà preceduta dalla prova di scherma, che verrà sostenuta domani. RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICAZIONI MASCHILI GRUPPO A GRUPPO ...

F1 - Classifica FP2 GP Canada 2019 : Charlse Leclerc e Sebastian Vettel davanti a tutti! Molto vicino Valtteri Bottas : Charles Leclerc firma il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa in questo weekend sul circuito di Montreal. Il pilota della Ferrari fa segnare 1:12.177 (circa sei decimi in meno del miglior tempo di Hamilton nelle FP1) e precede il compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di appena 0.074, mentre è Molto vicina la Mercedes di Valtteri Bottas, il quale si Classifica terzo a 0.134. Di ...

Lotta - Europei junior Pontevedra 2019 : Elena Esposito perde la finale per il bronzo - fuori tutti gli azzurrini : Giornata davvero avara di soddisfazioni per gli azzurrini agli Europei junior di Lotta di Pontevedra, in Spagna: nella Lotta femminile Elena Esposito è stata battuta nella finale per il bronzo, mentre Morena De Vita è uscita ai ripescaggi. fuori nelle eliminatorie tutti i quattro azzurrini della Lotta libera impegnati oggi. Lotta FEMMINILE Elena Esposito (65 kg) è stata sconfitta nella finale per il bronzo dalla magiara Noémi Szabados, che si è ...

Stasera in tv - tutti i film e i programmi in onda il 7 giugno 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Giro del Delfinato 2019 : chi parteciperà? Tutti i big al via. Presenti Chris Froome e Romain Bardet : Soltanto un paio di giorni alla partenza del Giro del Delfinato 2019, appuntamento di primo piano della stagione ciclistica che rappresenta la tradizionale tappa di avvicinamento al Tour de France e che vedrà impegnati sulle strade francesi diversi protagonisti della scena internazionale. Il percorso testerà la condizioni degli uomini più attesi con otto tappe e con un tracciato decisamente vario, nel quale troveranno spazio scalatori, ...

Mondiale femminile di calcio 2019 - 7 buoni motivi per cui tutti dobbiamo guardarlo : Venerdì 7 giugno ore 21. È l’orario della prima partita del Mondiale femminile di calcio 2019. Un campionato che quasi nessuno, soprattutto in Italia, ha mai visto. Perché non c'è mai stata una copertura tv come quella prevista per il Mondiale francese. Merito di una nazionale femminile che si è qualificata dopo vent’anni e di un movimento che sta crescendo. Demerito di una nazionale maschile che non ce l’ha fatta e che ha lasciato un buco vuoto ...

Seat Music Awards 2019 - seconda serata 6 giugno : tutti i cantanti e le esibizioni : ...