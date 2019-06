E3 2019 | Ghostwire Tokyo è il nuovo gioco di Shinji Mikami e Tango Gameworks

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019)è salito sul palco della conferenza E3di Bethesda per annunciare ildi, una IP completamente inedita che non dovrebbe avere nulla a che fare con The Evil Within e che non sarà un survival horror, è un action adventure in cui dovremo avere a che fare con delle presenze soprannaturali. Le persone stanno scomparendo e starà a noi capire cosa stia effettivamente succedendo. Ci troviamo alle prese con un progetto che ci metterà di fronte al sottile confine tra soprannaturale e realtà.Ecco il primo trailer di questotitolo che sembra mostrare un protagonista in possesso di un arco e di alcune abilità soprannaturali:Leggi altro...

