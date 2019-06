Degrado a piazza Garibaldi | summit al Comune | «Situazione inaccettabile | soluzioni al più

ilmattino

(Di lunedì 10 giugno 2019) Dopo il sopralluogo dell'assessore Clemente e del presidente della Commissione Qualità della Vita Francesco Vernetti a porta Nolana, nel mercatino della monnezza che rende intollerabile la...

Giusy64155137 : RT @JasmNicoletta: @Aleald0 @b_ludvig Zona Aurora! Anche se è considerata periferia, io in un quarto d'ora a piedi sono in Piazza Castello.… - AssuntaAccetto1 : RT @MicheleRana3: Sono tra i responsabili maggiori del degrado italiano! Sono scesi in piazza contro i governi di dx,ed hanno assecondato… - aspettaaspetta : RT @JasmNicoletta: @Aleald0 @b_ludvig Zona Aurora! Anche se è considerata periferia, io in un quarto d'ora a piedi sono in Piazza Castello.… -