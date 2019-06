Alimentare | Coldiretti | produzione in controtendenza con +4 | 9%

Made in Italy - Coldiretti : invasione francese in Italia - dall’Alimentare alla moda : “L’ultimo colpo messo a segno dai francesi in Italia è stato l’acquisizione senza ostacoli de “La nuova Castelli”, il principale esportatore di Parmigiano Reggiano da parte della Lactalis ma negli ultimi anni i cugini d’Oltralpe hanno allungato le proprie mani senza freni su pezzi pregiati del Made in Italy, dall’alimentare alla moda, dalle banche all’energia fino alle telecomunicazioni“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento ...

Coldiretti : “Francia protezionista ma fa shopping in Italia” - dall’Alimentare alla moda : “La Francia pone ostacoli alla collaborazione di FCA con Renault ma continua a fare shopping senza freni di aziende e marchi in Italia“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle nuove condizioni poste dal Governo di Parigi all’alleanza nel settore auto proprio all’indomani del blitz della multinazionale francese Lactalis che ha acquisito in Italia “La nuova Castelli”, il principale esportatore di Parmigiano Reggiano, ed ...

Cibi stranieri importati in Italia - Coldiretti : hanno provocato “quasi un allarme Alimentare al giorno” : “I Cibi stranieri importati in Italia hanno provocato quasi un allarme alimentare al giorno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf) in occasione delle elezioni europee che rappresentano un’occasione per “porre il tema della sicurezza alimentare e della trasparenza dell’informazione ai consumatori in cima all’agenda politica“. “Sul ...

Alimentare - Coldiretti : tonfo record nelle vendite : A far crollare il commercio al dettaglio è l’Alimentare con un tonfo record nelle vendite che fanno segnare una riduzione del 6,4%. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa al commercio al dettaglio nel marzo 2019 dalla quale si evidenzia che il calo di vendite riguarda per l’Alimentare tutte le forme distributive, dalla grande distribuzione (-7,1%) ai piccoli negozi (-5,2%) fino addirittura ai discount (-1,5%). “A pesare ...