Nomine Csm | Renzi | “Metodo non l’ha inventato Luca Lotti Ipocrisia solo per attaccare i

Quando le Nomine del Csm diventano calciomercato : Nessun moralismo, ok. Ciascuno sceglie con chi andare a cena la sera, ok. Tuttavia, una leggera preoccupazione è legittimo esplicitarla. Perché se un parlamentare dismette i suoi panni istituzionali e si mette a brigare sulle nomine del Csm, significa che qualcosa nel gioco democratico non va.E se quello stesso parlamentare prova a mettere becco sul destino della Procura di Roma, dove è in corso un’indagine molto ...

"Csm - le Nomine vanno sorteggiateTroppo potere alle correnti dei pm" : Come mai, a Roma soprattutto, i magistrati importanti sono spesso al telefono o a cena con imprenditori, avvocati d'affari, politici, lobbisti? Io a cena frequento quasi solo i miei ex compagni di scuola e parliamo dei tempi del liceo.

Csm - riunioni notturne per pilotare le Nomine : L’ex consigliere del Csm Luca Palamara agiva soprattutto di notte. riunioni a tarda sera in un albergo della Capitale, durante le quali l’ex presidente dell’Anm tesseva la sua rete per pilotare le nomine e “farla pagare” a Pignatone e al suo principale nemico: l’aggiunto Paolo Ielo, che aveva trasmesso ai colleghi di Perugia gli atti che lo potevano accusare di corruzione. È una fitta trama di incontri, ...

Csm - così le correnti si dividono le Nomine (a braccetto con la politica) : il Nazareno in toga e l’uomo-cerniera Ferri : Sono due mondi che dovrebbero stare a distanza di sicurezza. Poteri che – Costituzione alla mano – devono essere separati. E invece magistratura e politica non sono mai state tanto vicine. Di più: compenetrate. È un vecchio problema quello dei rapporti tra toghe e politica. Basti pensare che ciclicamente torna all’ordine del giorno la proposta di abolire tutte le correnti – un mezzo che inevitabilmente entra in contatto ...

Il Csm invoca l'autoriforma sulle Nomine ma l'ha approvata meno di tre anni fa. Orlando : "Meglio se la fa il Parlamento" : L’ultima autoriforma, celebrata come lo strumento per dare finalmente “trasparenza” e rendere il Csm una “casa di vetro”, si è definitivamente conclusa a settembre del 2016. Soltanto tre anni dopo il plenum del Consiglio superiore della magistratura, investito dallo scandalo Palamara sui tentativi di pilotare le nomine alla Procura di Roma e sulla presunta corruzione e rivelazioni di segreto ora ...

Procura di Roma - inchiesta sulle Nomine : perquisizione per Palamara. Indagato consigliere del Csm : Le perquisizioni nell’ambito delle indagini sulla nomina del nuovo Procuratore di Roma dopo l’uscita di Giuseppe Pignatone. Avviso a comparire per il consigliere del Csm Luigi Spina e per il pubblico ministero Stefano Fava