La scuola non boccia quasi più

scuola - precariato ultime notizie : Bussetti annuncia ‘2019 come l’anno dei concorsi’ ma qualcosa non torna : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha ribadito come siano in arrivo i concorsi ordinari per la Scuola dell’infanzia e primaria e per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo annuncio il ministro vorrebbe lasciar intendere che il 2019 verrà ricordato come l’anno dei concorsi, quello della svolta nei confronti dell’annosa ...

Pensioni scuola - ecco perché il Governo non deve cedere all’UE : Il vicepremier Matteo Salvini, in tema Pensioni, ha ribadito l’obiettivo del Governo di arrivare a Quota 41 per tutti, al termine del ciclo sperimentale di Quota 100. Per quanto riguarda il personale scolastico, la questione acquista particolare importanza anche alla luce dei diversi trattamenti previdenziali di cui possono beneficiare i docenti di altre Nazioni come la Francia e la Germania. Il presidente dell’Anief, Marcello ...

Nella scuola italiana l'inclusione è la normalità (ma Matteo Salvini fa finta di non saperlo) : Fuori impazza la propaganda del governo contro stranieri e minoranze di ogni tipo. Ma dentro le aule l’integrazione è ormai routine quotidiana. E la normalità è fatta da tante diversità

L’agente che non intervenne durante la strage alla scuola di Parkland è stato arrestato e incriminato : Scot Peterson, agente di polizia che non intervenne durante la strage alla scuola di Parkland (Florida) del 14 febbraio 2018, nella quale morirono 17 persone, è stato arrestato e incriminato per abbandono di minore, negligenza colposa e falsa testimonianza. Peterson,

scuola/ Esperienza e storie : così i nonni conquistano la stima dei ragazzi : L'associazione nonni 2.0 ha organizzato un concorso. Duemila elaborati hanno raccontato quanto sia importante la loro presenza nella vita dei giovani

I professionisti che servono e che la scuola italiana non formerà : La scuola italiana ha fallito. Nei prossimi anni serviranno 236mila talenti del “Made in Italy” ma non ci saranno. A dirlo è un’indagine della Fondazione “Altagamma” ripresa dal Sole24Ore. Entro il 2023 serviranno 89.400 professionisti nel campo dell’automotive ovvero nelle aziende che fabbricano macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto. Le figure ricercate in questo settore saranno quelle di progettisti di prodotti materiali, meccatronici, ...

Vittorio Feltri cannoneggia contro Greta Thunberg : "Ecco perché lascia la scuola" : La notizia campeggia su tutti i quotidiani e le televisioni: Greta Thunberg, la baby paladina degli ambientalisti di tutto il mondo, lascia per un anno la scuola. La ragione? Deve tenere una serie di conferenze negli Stati Uniti. A 16 anni, dunque, interrompe il suo percorso accademico per un anno.

Stop alla scuola di sovranismo : il ministero blocca così Bannon : Giuseppe Aloisi Ha avuto inizio l'iter per revocare la concessione al Dignitatis Humanae Institute della certosa di Trisulti. Niente "scuola di sovranismo" nel basso Lazio Sarebbe dovuta essere la "casa spirituale" del Bannonismo, ma con ogni probabilità la Certosa di Trisulti verrà utilizzata per altri scopi. Qualche ora fa è arrivata la notizia dell'avvio da parte del ministero competente della procedura che porta dritto alla ...

Certosa di Trisulti - il ministero la toglie all’associazione vicina a Steve Bannon : voleva usarla per la scuola di sovranismo : Il ministero dei Beni Culturali ha avviato l’iter per la revoca della concessione dell’Abbazia di Trisulti alla fondazione Dignitatis Humanae Institute, vicina a Steve Bannon, ex braccio destro di Donald Trump, che vorrebbe creare nella Certosa di Collepardo, in provincia di Frosinone, la scuola internazionale del sovranismo. Il passo indietro ha avuto inizio con la richiesta da parte del ministro Alberto Bonisoli di ...

scuola - immissioni in ruolo docenti 2019/20 ultime notizie : Bussetti non potrà mantenere la promessa : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, alla fine dello scorso anno, dichiarò l’intenzione, da parte dell’amministrazione centrale, di voler anticipare i tempi per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. Il desiderio del numero uno del dicastero di Viale Trastevere era quello di chiudere le operazioni entro il mese di luglio, con un mese di anticipo, quindi, rispetto alla consueta ...

Maturità 2019 - se agli studenti non piace la storia la colpa è della scuola : “Programma a metà” : Per la maggior parte degli studenti italiani che saranno impegnati dal 19 giugno con l'esame di Maturità l'argomento storia e letteratura del Novecento rimane un grande mistero: secondo un sondaggio di Skuola.net poco meno di 3 ragazzi su 5 riusciranno a completare il programma in tempo. Il 10% non è neanche arrivato a studiare la Grande Guerra.Continua a leggere

Prof sospesa : “Non mi basta essere a scuola”. Salvini aveva promesso la revoca della sanzione : "Io non frequento i social, per fortuna, per cui non so nulla di eventuali critiche o attacchi personali che potrei aver ricevuto lì. So solo che la solidarietà che mi è stata dimostrata, le lettere indirizzate a me, partite da colleghi, alunni e genitori di tutta Italia, mi hanno fatto sentire circondata d'affetto". Rosa Maria Dell'Aria, intervistata da Fanpage.it, ha raccontato il suo calvario delle ultime settimane. La Professoressa, ...

La storia non è stata emarginata solo dalla Maturità - ma dalla scuola : Come dice il proverbio? “Con i se e con i ma la storia non si fa”. E a quanto pare nella scuola italiana di “se” e “ma” ce ne sono parecchi perché moltissimi ragazzi, in particolare i maturandi, a poche settimane dagli esami sono pericolosamente indietro nello studio della storia e della letteratura del ’900.Ad affermarlo sono i circa 3mila studenti intercettati da una web survey di noi di ...

Insegnerò a non essere indifferenti! La prof sospesa a Palermo torna a scuola : Rosa Maria Dell'Aria torna in cattedra: "Continuerò a insegnare ai miei ragazzi a crescere, a riflettere, a non essere indifferenti e a prendersi cura dell'altro". I banchi dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo hanno accolto calorosamente Rosa Maria Dell'Aria, la docente sospesa per non ver prestato attenzione ad un elaborato dei propri alunni che hanno confrontato le Leggi Razziali di Hitler con il Decreto Sicurezza di Salvini. La ...