Hong Kong, scontri tra polizia e manifestanti: un milione in piazza contro l’estradizione in Cina

(Di domenica 9 giugno 2019)frasono scoppiati oggi a, durante una massiccia protestail progetto di legge del governo locale, pro Pechino, che autorizzerebbe le estradizioni verso la Cina continentale di sospetti criminali. Secondo gli organizzatori sarebbero scese in strada oltre undi persone. Le cifre date dallasono molto ridimensionate: secondo gli agenti iche oggi hanno sfilato per 7 ore sarebbero stati circa 240mila. Una folla oceanica comunque, come non si vedeva per strada da 30 anni nel Paese asiatico. L'approvazione della proposta di legge sull'estradizione forzata in Cina, sollecitata da Pechino, è prevista per mercoledì.