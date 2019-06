Gf | Daniele Dal Moro non troppo galante con Martina | È un incubo

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Anna RossiDalha rivelato qualche retroscena suNasoni: "Era un" Manca davvero pocchissimo al gran finale del Gf e tutto sembra essere pronto. Barbara d'Urso e gli ex concorrenti si sono intrufolati nella Casa per preparare una serie di sorprese. Ma mentre fuori tutti si sono mobilitati per rendere la serata di domani una frande festa, gli animi all'interno della porta rossa sono piuttosto tesi. Se da una parte Gianmarco Onestini ha sbattuto in faccia a Francesca De André la sua verità, "per me seiaggressiva", dall'altraDalfa dichiarazioni particolari suNasoni. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che i due hanno avuto un breve flirt nella Casa. Tutto poi svanito nel nulla perchénon provava quel gran interesse. Parlano con gli altri inquilini della Casa, infatti,Dalha rivelato che quando i ...

Daniele_Manca : In campagna si muore di burocrazia:dal Paese dei balzelli “La via per comprendere la profonda contraddittorietà del… - wecanbeher0s : RT @th_thatgirl: 'No, non é l'uomo per me.' Martina Nasoni asfalted Daniele Dal Moro. 09/06/19 i was there. #GF16 - federica1D3 : RT @michicima: Enrico Erica Gianmarco e Daniele che guardano la coppietta che discute dal vetro:'sembra un film' e Enrico :'che palle sto f… -