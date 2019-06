E3 2019 | Phantasy Star Online 2 si prepara per arrivare in Occidente su PC ed Xbox One

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) SEGA sta per portare2 ina sette anni da quando è approdato in Giappone. Come riporta Polygon, il titolo arriverà ina partire dalla primavera del 2020 su PC edOne.2 supporterà il cross-play su entrambe le piattaforme e sarà free-to-play. SEGA porterà su tutti i contenuti rilasciati per il gioco di ruolofinora.Per chi non conoscesse questo titolo, in2 i giocatori entreranno a far parte dei membri di una spedizione di ricerca chiamata Arks, una flotta di navi interplanetarie alla ricerca di nuovi pianeti pianeti. I giocatori si imbarcheranno in una serie di missioni e saranno in grado di giocare in gruppi di 12.Leggi altro...

