A 19 anni trovato con marijuana e cocaina | arrestato al Capo

direttasicilia

(Di domenica 9 giugno 2019) Un ragazzo di 19è statoall’interno del quartiere “” di Palermo per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri, dopo avere notato il giovane effettuare dei movimenti sospetti ed entrare all’interno di in un’abitazione, verosimilmente abbandonata ed ubicata in via Pietro Fudduni, lo hanno fermato ed identificato. A seguito, poi, della perquisizioni personale e domiciliare sono state rinvenute 2 buste in cellophane trasparente contenenti complessivi gr. 970 circa diin parte già suddivisi in dosi, 34 dosi di hashish per un peso complessivo di 54 grammi circa, 46 dosi diper un peso complessivo di 9 grammi circa, 122 euro ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio, materiale vario per il confezionamento e 2 bilancini di precisione. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il ragazzo è stato trasportato ...

robertosaviano : Il collaboratore di giustizia Alfonso Mazzarella ha confermato ciò che scrissi in Gomorra sul business del rimpatri… - welikeduel : 'Negli ultimi anni l'elettorato di sinistra ha perso casa, non ci crede più in quella roba lì. Mentre quello di cen… - fattoquotidiano : Incendio Notre-Dame, trovato piombo nel sangue di un bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte -