Uccide la ex nel Vicentino e ferisce gravemente un altro uomo

Uccide la ex a coltellate - ferisce un uomo e tenta il suicidio : tragedia nel Vicentino : tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Vesopucci a Montegaldella (Vicenza), comune nell'area dei colli Berici. Una donna di 43 anni è rimasta uccisa e due uomini sono stati...

Tabaccaio Uccide un ladro nel Torinese - indagato per eccesso di legittima difesa : Furto con sparatoria mortale nelle ore notturne tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 03:00 circa del mattino, a Pavone Canavese, precisamente in via Torino, alle porte del quartiere periferico 'San Bernardo' di Ivrea (Piemonte). Tre malviventi hanno cercato di introdursi all'interno di un bar-tabaccheria, ma Marcellino Iachi Bonvin, titolare dell'esercizio commerciale 'Winner Point', che abita ...

Sudarica - leopardo Uccide un bimbo nel Kruger National Park : era il figlio di un dipendente : l piccolo è stato attaccato mentre dormiva negli alloggi dello staff del parco nazionale: è stato abbattuto per evitare i rischi di ulteriori attacchi. "Questo è il rischio con cui viviamo quotidianamente mentre aiutiamo a conservare le nostre specie a beneficio di tutti", ha detto il capo dell’associazione South African National Parks.Continua a leggere

Legittima difesa - Uccide rapinatore a Ivrea nella notte : pm valutano se indagare - la riforma-Salvini funziona : Un furto con sparatoria, avvenuto nella notte a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre banditi hanno provato a fare irruzione in una tabaccheria intorno alle tre del mattino. Il titolare, che vive sopra al locale, li ha sentiti ed è uscito con una pistola in mano, apren

Pavone - tentano di rubare di notte nel negozio : tabaccaio sorprende i ladri e ne Uccide uno : Un tentativo di furto nella notte in una tabaccheria di via Torino a Pavone Canavese, a pochi chilometri da Ivrea, è finito in tragedia: un ladro di cui non si conoscono ancora le generalità - ma è di origine moldava - è morto; due complici, invece, sono riusciti a fuggire via. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia in forza al Commiss...

Dramma nella notte a Pavone Canavese - tabaccaio spara al ladro e lo Uccide : La sparatoria a Pavone Canavese, piccolo comune della città metropolitana di Torino, nella notte tra giovedì e venerdì. Intorno alle 3 di notte almeno tre persone avrebbero assaltato la tabaccheria il cui titolare però abita sopra il locale. L'uomo ha impugnato un'arma e ha fatto fuoco uccidendo uno dei malviventi.

Rapina finisce nel sangue : tabaccaio spara e Uccide un ladro - due complici in fuga : Il commerciante si trova in commissariato: si valuta la legittima difesa. I fatti in provincia di Torino

Tragedia nel napoletano : Uccide il fratello a coltellate - si indaga sulle cause : È successo questa notte a Marano di Napoli: Antonio Capuozzo, 45enne del posto, è stato ammazzato brutalmente dal fratello maggiore, Castrese, con almeno cinque coltellate inferte al torace. Il terribile delitto si è consumato in una via di Marano Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, allertati dalla moglie della vittima e dai vicini che hanno assistito alla scena di sangue. I fatti si sono verificati in via Sconditi, al culmine di ...

Nel Napoletano Uccide il fratello con cinque coltellate al termine di una violenta lite : cinque coltellate al torace. Così un uomo di 45 anni ha ucciso il fratello maggiore, di 49 anni. La tragedia nella notte a Marano, in provincia di Napoli. Il fatto è accaduto in via Sconditi. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati dalla moglie della vittima ed hanno arrestato l’uomo che non si era allontanato dall’omicidio. ...

Uccide il fratello nel napoletano - arrestato : Con l'accusa di avere ucciso il fratello a coltellate al culmine di una lite, i carabinieri hanno arrestato a Marano di Napoli un 45enne

Omicidio-suicidio nel Pavese. Uccide una donna e si toglie la vita : Ha ucciso una cubana di 26 anni, poi è fuggito e si è ammazzato sparandosi nelle campagne alle porte di Pavia. È questa la prima ricostruzione dei carabinieri di quanto accaduto oggi nel Pavese. Il killer che si è ucciso aveva 48 anni.La vittima è stata trovata morta in una villa di Borgarello (Pavia). La donna è stata strangolata. A ritrovare il corpo è stato un parente, preoccupato dal ...

Brescia - professore si Uccide nella palestra della scuola media. Trovato dagli studenti : Si è ucciso nella palestra della scuola media in cui lavora E’ morto così un professore di musica di un istituto di Brescia. A rinvenire il cadavere sono stati alcuni alunni che hanno dato l’allarme a professori e collaboratori scolastici. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari del 118, invece, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Come scrive Il Giornale di Brescia, ...

Deborah : "Per noi il futuro non c'era più. Temevo mi Uccidesse nel sonno"" : Deborah Sciacquatori ora può intraprendere una nuova vita. La giovane, che ha ucciso il padre per “legittima difesa” a Monterotondo e che ora è tornata in libert, racconta sulle pagine de Il Corriere della Sera la come è stata la propria vita fino alla morte del padre:“Papà ha ci ha sempre picchiato. Facevo gli incubi e Temevo che ci uccidesse nel sonno. L’unica cosa che mi ha lasciato è ...

Vodka nel tubo dell’alimentazione - Melissa Uccide il figlio disabile : “Volevo che riposasse” : Melissa Robitille, 43 anni, di Hardwick, nel Vermont, è stata condannata a 12 anni di carcere in via definitiva per aver ucciso il figlio Isaac, 13enne affetto da una grave disabilità, versando Vodka nel sondino utilizzato per la sua alimentazione. Nei guai anche il compagno della donna: "Volevamo solo farlo dormire".