Tria boccia i mini-bot e rassicura l' Ue Ma Salvini e Di Maio lo attaccano

Minibot bocciati da Tria : "Parere negativo" |Di Maio e Salvini in coro : "Allora trovi lui una soluzione - i debiti della P.A. vanno pagati" : Il ministro dell'Economia si allinea a Draghi: "Se creiamo nuovo debito non servono, se sono nuova valuta sono illegali". Ma i due vice premier lo criticano: "Se lo strumento per pagare le imprese non è il Minibot, il Mef ne trovi un altro"

Tria boccia i minibot proposti dalla Lega per pagare debiti P.A. : Tria boccia i minibot: il ministro dell’Economia dà parere negativo sullo strumento finanziario, già bocciato anche dal presidente della Bce Mario Draghi, proposto dalla Lega per pagare i debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni. "È una cosa nel loro programma: il ministero dell'Economia ha girato un parere negativo" ha detto Tria al G20 finanziario in corso a Fukuoka. "Penso che in un'interpretazione, quella del debito, non servono. ...

Tria boccia i minibot della Lega : 'Sono inutili o illegali' : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, chiude decisamente la porta ai minibot proposti dalla Lega. Ha infatti spiegato che, se sono una valuta alternativa, sono ilLegali, mentre se servono a combattere il debito, sarebbero inutili e, anzi, anche deleteri. Riprese quindi da vicino le stesse critiche avanzate anche da Mario Draghi, che si era detto molto scettico. A questo punto è sempre più probabile che la proposta leghista naufraghi, anche ...

