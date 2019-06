Siamo agli ultimi conati della rivoluzione sarrista Per fortuna | De Laurentiis non

Rugby - Conor O’Shea : “I dettagli faranno la differenza. Siamo entusiasti come sempre di essere qui” : Terminato stamane il primo raduno della Nazionale italiana di Rugby a Pergine Valsugana in preparazione alla Coppa del Mondo in programma in Giappone. Gli azzurri si erano radunati domenica e torneranno nella medesima località nell’ultima settimana di giugno. Queste le dichiarazioni al sito federale di Conor O’Shea: “Ho sottolineato ai giocatori e allo staff che il “capo” per giugno è Pete Atkinson, che coordina il lavoro dei ...

Pensionati in piazza (sulla pelle dei giovani) : "Stop ai tagli - non Siamo un bancomat" : Sabato 1° giugno la grande manifestazione dei sindacati in piazza San Giovanni a Roma: "Diritti azzerati, ora giù le tasse"...

Giro d’Italia 2019 - Pascal Ackermann : “Siamo arrivati ad un passo dalla vittoria - felice di aver ripreso la Maglia Ciclamino” : La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato un finale appassionante e combattuto, con il gruppo che ha tentato fino all’ultimo di rientrare sul terzetto in fuga e con la splendida vittoria di Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizané) che è riuscito a resistere sin sul traguardo di Santa Maria di Sala. Sentimenti contrastanti dopo l’arrivo per il tedesco Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), soddisfazione per aver ...

MotoGp - Dovizioso promette battaglia al Mugello : “qui Siamo competitivi - non ci accontenteremo” : Il pilota della Ducati ha affidato al sito ufficiale del proprio team le sue sensazioni in vista del Gp del Mugello Andrea Dovizioso si prepara a vivere la gara numero 300 della sua carriera, un traguardo speciale che il pilota della Ducati taglierà in occasione del Gran Premio del Mugello, davanti ad un nutrito pubblico in rosso. AFP/LaPeresse Sul circuito toscano il forlivese ha già trionfato nel 2017, arrivando secondo lo scorso anno e ...

Momblano insiste : la Juve e Guardiola si sono scelti in primavera - Siamo ai dettagli : Momblano rilancia la notizia, anzi la certezza di Guardiola prossimo allenatore della Juventus. Lo fa con un lungo articolo su Juventibus. A chi approccia la notizia servono sostanza, riferimenti, contro riferimenti, deduzioni, verifiche incrociate e una consapevolezza: il momento della firma del contratto definitivo (o del banco che salta per aria) si può accettare, accidentalmente, di conoscerlo postumo. D’altronde, la pretesa soggettiva non ...

Formula 1 – Toto Wolff ammette : “nel finale strategia sbagliata. Critiche di Hamilton? Siamo il suo ‘muro del pianto'” : Toto Wolff ammette di aver sbagliato la scelta delle gomme nel finale di gara e incassa le Critiche di Hamilton con un sorriso: il team principal Mercedes critica invece la penalità assegnata a Verstappen Ancora una vittoria per la Mercedes in questo inizio di stagione, anche se questa volta niente doppietta. Hamilton chiude al primo posto a Montecarlo nonostante qualche problema alle gomme nel finale, Bottas si piazza terzo dietro Vettel. ...

L’Udinese attende la Spal : “PenSiamo a noi e al… Cagliari” : Match importantissimo in chiave salvezza, domani, per l’Udinese, che riceve alla Dacia Arena la Spal già salva. Fare punti per evitare che l’Empoli possa avvicinarsi ancora. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, questi i punti affrontati dal tecnico bianconero Igor Tudor. “E’ una gara fondamentale, non si può sbagliare. Finiamo questo weekend, facciamo una buona gara e prendiamo questi tre punti. C’è ...

MotoGp - Vinales fiducioso per il Gp di Francia : “Siamo migliorati grazie agli ultimi test” : Maverick Vinales ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gare in Francia: i test Yamaha fanno ben sperare “Il risultato di Jerez porta nel team tanta fiducia. E’ stato molto importante per noi tornare sul podio. Abbiamo pagato diversi secondi nei GP precedenti a causa della partenza, non abbiamo mai espresso il nostro massimo potenziale. Porta tanta fiducia nel team, fondamentale. Nei test siamo migliorati ...

La Lega : non Siamo i difensori di Silvio Ma non si lasci la politica agli imbecilli : "Il conflitto di interessi è sicuramente contenuto nel contratto di governo, però ci sono tante altre cose nel contratto che devono avere la priorità come l'autonomia, l'estensione della flat tax, il decreto Sicurezza-bis per sanzionare le ong che fanno i tassisti del mare, dopo... Segui su affaritaliani.it

Conflitto d'interessi - Lega : non Siamo i difensori di Silvio Ma attenti a non lasciare la politica solo agli imbecilli : "Il Conflitto di interessi è sicuramente contenuto nel contratto di governo, però ci sono tante altre cose nel contratto che devono avere la priorità come l'autonomia, l'estensione della flat tax, il decreto Sicurezza-bis per sanzionare le ong che fanno i tassisti del mare, dopo... Segui su affaritaliani.it

Elena Santarelli - la battaglia è finita (e noi Siamo fiere di lei) : Dopo aver annunciato che Giacomo è finalmente in “follow-up”, Elena Santarelli racconta a Marco Liorni la difficile lotta di suo figlio contro il cancro. Ospite di Italia sì, la bella showgirl si commuove raccontando i lunghi mesi che hanno portato alla definitiva guarigione di Giacomo. Un periodo difficile e intenso, fatto di cure mediche, incontri straordinari in ospedale, sostegno di amici e familiari, oltre che di affetto da ...

Elena Santarelli - la battaglia è finita (e noi Siamo fieri di lei) : Dopo aver annunciato che Giacomo è finalmente in “follow-up”, Elena Santarelli racconta a Marco Liorni la difficile lotta di suo figlio contro il cancro. Ospite di Italia sì, la bella showgirl si commuove raccontando i lunghi mesi che hanno portato alla definitiva guarigione di Giacomo. Un periodo difficile e intenso, fatto di cure mediche, incontri straordinari in ospedale, sostegno di amici e familiari, oltre che di affetto da ...

Elena Santarelli - la battaglia è finita (e noi Siamo fieri di te) : Dopo aver annunciato che Giacomo è finalmente in “follow-up”, Elena Santarelli racconta a Marco Liorni la difficile lotta di suo figlio contro il cancro. Ospite di Italia sì, la bella showgirl si commuove raccontando i lunghi mesi che hanno portato alla definitiva guarigione di Giacomo. Un periodo difficile e intenso, fatto di cure mediche, incontri straordinari in ospedale, sostegno di amici e familiari, oltre che di affetto da ...

Udinese - Tudor : “Siamo padroni del nostro destino. Non posSiamo sbagliare” : Le dichiarazioni di Igor Tudor, allenatore dell‘Udinese, in conferenza stampa, alla vigilia dell’importantissimo match contro il Frosinone. Il tecnico friulano carica i suoi: “Spero che gli avversari siano più scarichi in quanto già retrocessi, ma sicuramente non ci conto, noi dovremo solo andare là e giocare la partita al 100% e basta. Siamo consapevoli di giocarci una fetta importante della nostra salvezza”. ...