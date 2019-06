Serie C | si giocano playoff e playout | 0-0 tra Piacenza e Trapani | ai supplementari

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Due gare inC, questa sera, riguardanti gli spareggi per laB e per non retrocedere. Nel dettaglio, l’andata della finaletrae il ritorno di quellatra Bisceglie e Lucchese. Nel primo caso, la gara si è appena conclusa: il risultato è stato di 0-0, con i siciliani che potranno adesso sfruttare il fattore casalingo nella sfida di ritorno. L’altra sfida, invece, non è ancora terminata. Bisceglie e Lucchese, infatti, sono ai. La gara è terminata col punteggio di 1-0 per via della rete di Triarico al 52′. Risultato, questo, uguale a quello dell’andata. Si andrà oltre i tempi regolamentari, dunque, per decretare chi rimarrà inC.L'articoloC, si: 0-0 tra, aiBisceglie-Lucchese CalcioWeb.

